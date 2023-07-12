متى يحرم الأب من حضانة أطفاله ؟

سؤال :

ورد استفسار من قارئ يقول فيه:

لماذا يرفض في بعض الحالات، طلب الأب الحصول على حضانة أبنائه رغم بلوغهم السن المقررة، إذ ينص قانون الأحوال الشخصية على أن تكون الحضانة للأم حتى سن 11 سنة للذكر ، و13 سنة للأنثى ؟

الإجابة :

يجيب المستشار الدكتور يوسف الشريف بالقول :

ذلك أن نفس نص القانون جعل للمحكمة سلطة مد حضانة الذكر إلى أن يبلغ، والانثى إلى زواجها إذا كانت مصلحة المحضون في استمرار حضانته مع الحاضنة.

ولذلك فان الأصل انتهاء حضانة النساء عند ذلك السن ولا تمتد إلا بحكم المحكمة بناء على طلب الحاضنة، كما يجب على الأب خلال 6 أشهر من انتهاء حضانة النساء طلب انتقال الحضانة له وإلا سقط حقه وكل ذلك بمصلحة المحضونين التي تقدرها المحكمة فتمدد سن حضانة الذكر للبلوغ والانثى الى ان تتزوج



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