«دفاع مدني دبي» يسيطر على حريق بقارب

سيطرت فرق الدفاع المدني في دبي على حريق بقارب في ميناء بحري بمنطقة بر دبي، بحسب المتحدث عن الإدارة، الذي أشار إلى أن غرفة عمليات الدفاع المدني تلقت بلاغاً نحو الساعة التاسعة صباح أمس، عن وقوع حادث في أحد القوارب بالميناء.

وأضاف أنه تم على الفور تحريك مركز إطفاء الاتحاد كمستجيب أول وجهة اختصاص، ووصل إلى المكان خلال ست دقائق، وتبين أن النيران شبت في قارب بالقرب من أحد المستودعات، فحركت فرق دعم من مراكز إطفاء الكرامة والراس والإنقاذ البحري.

وباشرت فرق الإنقاذ والإطفاء عمليات الإخلاء ومكافحة الحريق، والعمل على عدم امتداد النيران إلى قوارب مجاورة، وتمكنت من السيطرة عليها خلال قرابة 45 دقيقة، وأجريت عمليات التبريد دون وقوع أي إصابات حسب الإجراءات المتبعة.