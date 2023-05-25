شرطة دبي تكشف تفاصيل القبض على 8 إسرائيليين في جريمة ثأر

تمكنت القيادة العامة لشرطة دبي من إلقاء القبض على ثمانية إسرائليين خلال أقل من 24 ساعة من التورط في الاعتداء والتسب في وفاة شخص من الجنسية ذاتها على خلفية صراعات وثأر بين عائلتي الطرفين.

وأفادت شرطة دبي بأن المتوفي يدعى غسان شمسية يبلغ من العمر 33 عاماً، وتوفي نتيجة شجار نشب أثناء وجود أسرتي الطرفين بالدولة.

وقالت إن رجال البحث الجنائي بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية ألقوا القبض على اثنين من المتسببين الرئيسيين في الواقعة، خلال ثلاث ساعات فقط، ثم واصلت البحث وتمكنت من ضبط بقية المتهمين في أقل من 24 ساعة.

وشرحت أن تفاصيل الجريمة تعود إلى أن أفراد من أسر المتسببين في الواقعة حضروا إلى الدولة قادمين من إحدى الدول الأوربية بغرض السياحة والتسوق، وتصادف لقاؤهم مع المجني عليه في مقهى، ما أدى إلى اندلاع اعتداء متبادل وشجار بين الطرفين، انتهى إلى حدوث وفاة بعد طعن المجني عليه بآلة حادة.