"قضاء أبوظبي" تحدد 5 ضوابط لتقديم شكوى للجهات الحكومية

حددت دائرة القضاء أبوظبي 5 ضوابط لتقديم شكوى للجهات الحكومية، وذلك بهدف المساهمة في تعزيز التوعية القانونية لدى أفراد المجتمع، بالإضافة إلى تعزيز قيم وسلوكيات المواطنة الرقمية الإيجابية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وشملت الضوابط المعرفة والدراية التامة بآليات تقديم الشكوى لكل مؤسسة وقنواتها الرسمية وزمن تقديم الخدمة، وتراتبية تقديم الشكوى بحيث يجب على الشاكي أن يتقدم أولا بالشكوى إلى الجهة المعنية ثم إلى مركز اتصال حكومة أبوظبي.

وتضمنت الضوابط، أن تكون اللغة المستخدمة غير انفعالية أو عاطفية مع محاولة الاحتفاظ باللغة الرسمية، ومراعاة اللباقة وقيم المجتمع حيث يجب أن يتجنب الشاكي الإساءة إلى الأفراد أو المؤسسات حتى لا يتعرض للمساءلة القانونية، بالإضافة إلى الالتزام بالمصداقية من خلال طرح المشكلة بمصداقية وعدم إلقاء الاتهامات جزافاً دون دليل.