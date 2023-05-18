«شيطانة» تكبد خليجية 5000 درهم

قضت محكمة ابتدائي مدني رأس الخيمة، بإلزام امرأة (خليجية) أن تؤدي إلى زوجة شقيقها (عربية) 5000 درهم، تعويضاً لها عما لحقها من ضرر أدبي بوصفها بـ«الشيطانة».

وتفصيلاً، أفادت صحيفة الدعوى بأن المدعى عليها سبت المدعية بألفاظ تخدش الحياء والشرف والاعتبار، وأسندت إليها وقائع لو صحت لاستوجبت عقابها، وكان ذلك باستخدام وسائل تقنية المعلومات (واتس أب) من خلال إرسال محادثة صوتية إلى شقيقها (زوج المدعية)، تصفها بأنها شيطانة، وأنه نظراً لما لحقها من ضرر مادي وأدبي، تسببت فيه المدعى عليها، فهي تطالب بالحكم لها بإلزامها التعويض 10 آلاف درهم.

وذكرت المدعى عليها أن ما تلفظت به من ألفاظ كانت أرسلتها عبر تسجيل صوتي لشقيقها، كان على سبيل المزاح ولم تقصد السب أو الإهانة، وأن المدعية هي التي حرضت شقيقها على سبها وهددتها.

وجاء في حيثيات حكم محكمة ابتدائي مدني، أن المدعى عليها أقرت بما صدر منها، وتبين من فحوى الرسائل الصوتية التي أرسلتها لشقيقها أنها تضمنت ألفاظاً فيها إساءة إليها ومساس من اعتبارها، وأن ما ارتكبته المدعى عليها من أفعال يشكل في جانبها خطأ في حق المدعية، لما تضمنت تلك العبارات من سب وإهانة وتحقير لها، وترى المحكمة ثبوت العلاقة السببية بين الضرر الأدبي الذي لحق المدعية والخطأ الذي ارتكبته المدعى عليها في حقها.

وأوضحت أن المحكمة ترى أن ما تضمنته الرسالة التي أرسلتها المدعى عليها لزوج المدعية بوصفها بالشيطانة وبأن شقيقها ابتلي بها، من شأنه أن يولد لدى الأخيرة الشعور بالحزن والقهر، لما لحقها من إهانة ومساس باعتبارها، ما ترى معه المحكمة أن الضرر الأدبي الذي لحق بالمدعية ثابت، وهو ضرر نشأ عن خطأ المدعى عليها، وأن طلب التعويض عنه وجيه، وترى المحكمة تقديره بقيمة 5000 درهم تعويضاً عما لحقها من ضرر أدبي.