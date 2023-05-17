صورة على «سناب شات» تكلف شاباً 35 ألف درهم

ألزمت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، شاباً بأن يؤدي لفتاة 15 ألف درهم تعويضاً عن الاعتداء على خصوصيتها، بعد أن التقط لها صورة ونشرها على «سناب شات» وأدانته المحكمة الجزائية بغرامة 20 ألف درهم.

وفي التفاصيل، أقامت فتاة دعوى ضد شاب طالبت بإلزامه بأن يؤدي إليها مبلغ 50 ألف درهم عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها، مشيرة إلى أن المدعى عليه اعتدى على خصوصيتها بأن صورها ونشر الصور عبر «سناب شات» والتعليق عليها وطلبت منه مسحها ورفض، وتمت إدانته جزائياً ومعاقبته بغرامة 20 ألف درهم عن جريمة الاعتداء على خصوصية المجني عليها باستخدام وسيلة تقنية المعلومات ومنع المتهم من استخدام الشبكة المعلوماتية لمدة ثلاثة أشهر، ولحق بالمدعية أضرار مادية ومعنوية جراء فعل المدعى عليه.

وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأن الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، مشيرة إلى أن الخطأ الذي أدين بموجبه المدعى عليه هو ذاته الخطأ الذي على أساسه استندت المدعية في إقامة الدعوى الماثلة.

وأشارت المحكمة إلى ثبوت خطأ المدعى عليه حسب الثابت في الأحكام الجزائية، ما يتوافر معه الخطأ الموجب للمسؤولية في حق المدعية وقد لحقها من جراء ذلك ضرر مادي تمثل بفتح بلاغ جزائي بقسم الشرطة والمواصلات ومتابعة القضية الجزائية لحين نهايتها ورسومها ومصروفاتها وضرر معنوي تمثل بخدش سمعتها كذلك الحزن والأسى بعد تلك الواقعة، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه أن يؤدي إلى المدعية 15 ألف درهم تعويضاً جابراً للأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها وإلزامه بالرسوم والمصروفات.