دفاع مدني دبي يسيطر على حريق بشقة سكنية في البرشاء

سيطرت فرق الإطفاء والإنقاذ التابعة لإدارة الدفاع المدني في دبي على حريق شب في شقة سكنية بأحد الأبراج في منطقة البرشاء.

وأفاد المتحدث باسم الإدارة بأن بلاغاً ورد إلى غرفة العمليات في الساعة التاسعة و35 دقيقة صباح اليوم يفيد بوقوع حادث حريق في بناية بمنطقة البرشاء، ومن ثم تم إبلاغ مركز إطفاء البرشاء، ووصلت فرق العمل في الساعة9:41 محققة زمن استجابة مقداره (6) دقائق، وتبيّن أن الحادث في شقة وتم تحريك مركز شهداء الإمارات، ومركز ند الشبا للدعم والإسناد.

وباشرت الفرق المتخصصة عمليات الإخلاء، ومكافحة الحريق، وفق إشارة القائد الميداني الذي أكد أن الحريق تم السيطرة عليه خلال نصف ساعة تقريباً وباشرت الفرق المختصة عمليات التبريد ومن ثم أعلن القائد الميداني عن انتهاء الحادث تماماً عند الساعة 11:57 مؤكداً عدم وجود أي اصابات وتم تسليم موقع الحادث الى الجهات المختصة