آسيوي يستولي على 49 ألف درهم في عملية تحويل غير شرعية

دانت محكمة الجنح في دبي شخصاً آسيوياً بتهمة اختلاس مبلغ 50 ألف ريال سعودي، عائدة لإحدى الشركات بعد أن أقنع مندوبها بتحويل المبلغ لصالحه إلى ما يعادل 49 ألف درهم، من داخل شركة الصرافة، بعد أن اصطاد المندوب خارج مقر الصرافة وأقنعه بتحويل المبلغ لصالحه، نظراً لأن الأول زائر وليس مقيماً، وأعطى النقود لشخص آخر، دخل بها إلى مقر شركة الصرافة، فيما انتظر المتهم مع المندوب في الخارج، لكن طال انتظارهما وتبين لاحقاً أن صديقه الذي دخل بالأموال تسلل دون أن يلاحظ المجني عليه ذلك، وقضت المحكمة بحبس المتهم شهرين وتغريمه 49 ألف درهم وإبعاده عن الدولة.

وأفادت وقائع الدعوى حسبما استقر في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها بأن المتهم تسلم المبلغ من الشركة المجني عليها بقصد تحويله إلى عملة الدرهم، واستولى عليه لنفسه إضراراً بالمجني عليها.

وقال مسؤول بالشركة في تحقيقات النيابة العامة إنه قام بتسليم مبلغ 50 ألف ريال سعودي إلى مندوب للشركة لكي يقوم بتحويله من محل صرافة إلى ما يقابله بالدرهم.

وبسبب تأخر المندوب في الرد عليه، اتصل به وسأله عن سبب عدم إحضاره النقود، فأخبره بأنه لم يستطع تحويل المبلغ نظراً لكونه تعدى الحد الأقصى المسموح به لتحويل الأموال، وأنه قام بتسليم المبلغ لشخص آسيوي التقاه خارج شركة الصرافة ليقوم بتحويله لصالحه، فطلب منه المسؤول أن يكون حذراً، لكنه اتصل به بعد 10 دقائق وأخبره بأن ذاك الشخص الآسيوي استولى على المبلغ.

وأفاد المندوب في تحقيقات النيابة العامة بأنه تلقى اتصالاً من الشركة واستلم مبلغ 50 ألف ريال لتحويلها إلى درهم من إحدى محال الصرافة، وحين توجه إلى هناك أخبره موظف الصرافة بأنه لا يمكنه استبدال المبلغ كونه يحمل تأشيرة زيارة.

وأشار المندوب إلى أن شخصاً آسيوياً تلقفه خارج محل الصراف، وسأله ما إذا كان يرغب في تحويل المبلغ، مقابل عمولة بسيطة 30 درهماً، فوافق على ذلك، لافتاً إلى أن المتهم قام بدوره بتسليم المبلغ لشخص آخر من جنسيته وطلب منه الدخول إلى شركة الصرافة واستبداله بالعملة المحلية للدولة.

وأضاف أنه انتظر مع المتهم خارج محل الصرافة، لكن طال الوقت ولم يظهر صديق الأخير، فطلب منه الدخول، واكتشاف سبب عدم ظهوره، مشيراً إلى أن المتهم مكث قليلاً ثم خرج، وأخبره بأن الشخص الذي تسلم الأموال هرب من المكان.

وبسؤال المتهم في تحقيقات النيابة العامة، أنكر التهمة الموجهة إليه، مقرراً أنه كان يقف أمام محل الصرافة، ليمارس عمله اليومي المتمثل في تحويل الأموال لصالح الأشخاص الذين يتعذر عليهم ذلك مقابل نسبة.

وقال المتهم إنه التقى المندوب الذي كان بحوزته 50 ألف ريال سعودي، وعرض عليه تحويله لصالحه عن طريق شخص يحمل إقامة سارية المفعول، ومن ثم طلب من شخص يعرفه الدخول إلى الصرافة وتحويل المبلغ، فيما انتظر مع المندوب في الخارج، لكن غاب ذاك الشخص داخل محل الصرافة، فذهب لتفقده، لكنه اكتشف قيامه بسرقة الأموال والهروب من المكان دون أن ينتبها إلى ذلك. كما اعتصم المتهم بإنكاره أمام المحكمة التي انتهت إلى إدانته بتهمة الاختلاس، وقضت بحبسه شهرين، وتغريمه 49 ألف درهم، وإبعاده عن الدولة.

المحكمة قضت بحبس المتهم شهرين وتغريمه 49 ألف درهم وإبعاده عن الدولة.