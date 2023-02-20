إفريقي يتلف جهاز تذاكر بمواقف عامة عمداً بطريقة غريبة



تسبب شخص إفريقي في إتلاف جهاز تذاكر تابع لهيئة الطرق والمواصلات في دبي عمداً بطريقة غريبة، قادته في النهاية إلى محكمة الجنح في دبي، إذ فتح باب سيارته للحصول على تذكرة، فارتطم الباب بالجهاز وأحدث به تلفيات تقدر قيمتها بنحو 5462، وقضت المحكمة بمعاقبته بغرامة ألفي درهم.

وتفصيلا، أفادت وقائع الدعوى حسبما استقر في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها، وما دار في تحقيقات النيابة العامة بأن المتهم كان يقود سيارة صالون صغيرة في منطقة نايف، وعند وصوله إلى الموقف التابع لهيئة الطرق والمواصلات، فتح باب المركبة جهة السائق من أجل سحب تذكرة مواقف فارتطم الباب بالغطاء البلاستيكي لجهاز الدفع وألحق به أضراراً نجم عنها أن بعض الأجزاء أصبحت غير صالحة للاستعمال.

وذكر مشرف مشاريع ومواقف بهيئة الطرق والمواصلات في تحقيقات النيابة العامة إنه كان متواجداً على رأس عمله، حين تعرض حاجز موقف السبخة التابع للهيئة لحادث صدم من قبل مركبة المتهم، مقدراً قيمة التلفيات بنحو 5462 درهماً، حسب تقرير الشركة المختصة بصيانة الحواجز.

وبسؤال المتهم في محضر الضبط اعترف بالتهمة الموجهة إليه، وهي إتلاف أملاك عامة عمداً، مقرراً أنه كان يقود مركبته وأوقفت عند الحاجز، ثم فتح باب المركبة جهة السائق لسحب تذكرة الموقف، فارتطم باب المركبة بجهاز الدفع، وألحق به تلفيات بسيطة، في الغطاء البلاستيكي، مشيراً إلى أنه سوف يتحمل تكلفة الإصلاح، علماً بأن به أضراراً قديمة.

من جهتها افادت المحكمة في حيثيات حكمها بأن أركان الجريمة تتوافر بحق المتهم، في ظل التقرير الذي صدر الرسمي الصادر بطبيعة الإضرار، ومن ثم قضت بإدانته وتغريمه ألفي درهم.

من جهتها طعنت النيابة العامة على الحكم أمام محكمة الاستئناف، إذ لم يلق الحكم الابتدائي قبولاً لديها، وقررت المحكمة وقف نظر الدعوى لحين إعلان المتهم بالحكم الغيابي الصادر من محكمة أول درجة.