شاب يستخدم سيارة صديقه ويرتكب مخالفات بـ 6000 درهم

قضت محكمة العين الابتدائية بنقل مخالفات مرورية بقيمة 6000 درهم على إحدى المركبات من الملف المروري لمالكها إلى الرقم المروري لصديق له، لقيام الأخير بأخذ المركبة من دون علم مالكها أو موافقته، وارتكاب مخالفات عدة تتضمن مخالفة تستوجب الحبس.

وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى قضائية ضد صديق له طالباً تحويل مخالفات ارتكبها بسيارته على الرمز المروري الخاص بالمدعى عليه، مشيراً إلى أنه أخذ المركبة المملوكة له من دون علمه أو موافقته، وارتكب بها المخالفات.

وقال إنه عند مطالبته المدعى عليه بإعادة المركبة رفض ذلك، واستمر في حيازته لها إلى أن قبض عليه بتهمة التعاطي، وتمت إدانته بموجب حكم جزائي، لافتاً إلى أن المدعى عليه ارتكب مخالفات مرورية على المركبة خلال هذه الفترة بمبلغ 6000 درهم، وإحدى المخالفات تتضمن عقوبة حبس، الأمر الذي حدا به لإقامة الدعوى.

وقدم المدعي سنداً لدعواه صورة من رخصة المركبة وصورة من الغرامات وصورة من الحكم الجزائي، فيما لم يحضر المدعى عليه جلسات الدعوى رغم إعلانه.

من جانبها، بينت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الثابت من مطالعة الأوراق أن المركبة موضوع الدعوى مملوكة للمدعي، وكانت بحوزة المدعى عليه بتاريخ ارتكاب الواقعة موضوع الدعوى الجزائية. وكانت المخالفات المطالب بتحويلها على الرمز المروري الخاص به بالتاريخ ذاته، وبالتالي يُسأل عن المخالفات الواقعة على المركبة أثناء حوزته لها، لاسيما أن المدعى عليه لم يمثل سواء بشخصه أو بوكيل عنه لكي يدفع الدعوى بأي دفع أو دفاع ينال منها.

وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بنقل المخالفات المرورية المرتكبة على المركبة موضوع الدعوى من اسم المدعي إلى الرمز المروري الخاص به.