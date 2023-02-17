حريق يتسبب في إتلاف 39 سيارة ومستودع للملابس الجاهزة

تسبب حريق نشب في مصنع للزيوت والشحوم بالمنطقة الصناعية الجديدة في عجمان، أمس، في إتلاف المصنع ومطبعة ومستودع للملابس الجاهزة. وأحدثت النيران أضراراً متفاوتة في تسعة محال تجارية، وبناية سكنية مكونة من طابقين. كما أتت على 39 سيارة متوقفة بجانب الطريق.

وتمكنت فرق الدفاع المدني في عجمان، بدعم وإسناد من الإدارات الإقليمية في دبي والشارقة وأم القيوين، من السيطرة على الحريق، الذي نتج عنه خمس إصابات.

وصرح قائد عام شرطة عجمان، اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، بأن غرفة العمليات تلقت في الثالثة صباحاً بلاغاً باندلاع الحريق، فتحركت دوريات الشرطة وفرق الدفاع المدني من ثلاثة مراكز إلى موقع الحادث. كما تم طلب الدعم من مراكز الإمارات المجاورة، دبي والشارقة وأم القيوين، لتأمين الموقع، إضافة إلى سيارات الإسعاف الوطني وشركة الاتحاد للكهرباء والماء ودائرة البلدية والتخطيط والهلال الأحمر.

وقال إن الفرق المختصة باشرت عمليات الإخلاء ومكافحة الحريق، وتم تفعيل خطة الحرائق الجسيمة في المواقع الخطرة.

وشرح أن تسرب وانتشار الزيوت، عززا سرعة الاشتعال ووصول الحريق إلى المباني المجاورة.

وأفاد مدير عام الدفاع المدني، العقيد رائد عبيد الزعابي، بأن فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد الحريق وإجراء عمليات التبريد، مضيفاً أن الشرطة تسلمت الموقع تمهيداً لإجراءات التحقيق في أسباب نشوب الحريق.

وقال مدير إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة عجمان، المقدم سيف عبدالله الفلاسي لـ«الإمارات اليوم»، إن «الحريق لم يتسبب في حدوث أزمة مرورية، لكونه بعيداً عن المناطق السكنية، إلا أن الإدارة اتخذت إجراء عاجلاً تجنباً لأي ازدحام محتمل، وحتى يسهل على فرق الدفاع المدني القيام بعملها»، مشيراً إلى عمل تحويلة مرورية قرب موقع الحريق. حريق في برج سكني تمكنت فرق الإدارة العامة للدفاع المدني بعجمان وشرطة عجمان من التعامل مع حريق في أحد أبراج مجمع «لؤلؤة»، السكني في منطقة «الراشدية1».

وأفاد قائد عام شرطة عجمان، اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، بأن قوات الشرطة والدفاع المدني تمكنت من إخلاء البرج من السكان، والسيطرة على الحريق، وإخماده بالكامل.

وأضاف أن الحريق تسبب في اشتعال الواجهة الخارجية من البرج من جانب واحد، ووصل إلى عدد من الشقق السكنية، ونجم عنه حدوث تسع حالات اختناق.