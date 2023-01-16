البحث عن ورثة 680 متوفى لاستلام تركاتهم المالية في أبوظبي

أعلنت دائرة القضاء أبوظبي، عن وجود عدد من ملفات التركات لنحو 680 متوفى، متواجده في محاكم العين، والعامرة، وبني ياس، والرويس، تتضمن مبالغ تخص عدد من المستفيدين لم يتم التقدم بطلب صرفها للمستحقين حتى تاريخه.

وأهابت الدائرة بأصحاب الشأن والمستحقين أو من ينوب عنهم بالوكالة الاطلاع على كشف الأسماء المدرج في الموقع الالكتروني للدائرة والتحري من أسماء ذويهم، مشيرة إلى ضرورة التواصل مع القنوات الرسمية خلال ساعات الدوام الرسمي للتأكد من أحقيته في استلام المبلغ من عدمه وذلك خلال مدة أقصاها 14 يوماً من تاريخ الإعلان.