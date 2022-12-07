تفاصيل عملية "المخابئ السريّة".. شرطة أبوظبي تحبط تُحبط ترويج 107 كجم مخدرات

أحبطت شرطة أبوظبي ترويج 107 كيلوغراماً من مخدريّ الكريستال والحشيش بحوزة عصابة مكونة من 6 أشخاص من الجنسية العربية والآسيوية في عملية أطلقت عليها اسم "المخابئ السرية""، قام خلالها رجال المكافحة برصد معلومات حول العملية وإعداد خطة محكمة لرصد المشتبه بهم وتتبع تحركاتهم ، وفي ساعة الصفر تم القاء القبض عليهم متلبسين بدفن مخدري الكريستال والحشيش.



وأشار مدير مديرية مكافحة المخدرات بقطاع الأمن الجنائي، العميد طاهر غريب الظاهري، إلى الاستراتيجية المتكاملة لشرطة أبوظبي لملاحقة وضبط مروجي المخدرات، مهما حاولوا أو ابتكروا طرائق مختلفة وأساليب مضللة لترويج تجارتهم الإجرامية الخاسرة، مؤكداً قدرة وإمكانات شرطة أبوظبي العالية باستخدام أفضل الطرق والوسائل الحديثة في مجابهة قضايا المخدرات، و كشف المخططات الإجرامية، وشـل حركة الجُناة من التجار والمهربين والمروجين، مما أدى إلى تحقيق نجاحات متميزة في ضرب مخططات تجار المخدرات الذين لا يتوانون عن استخدام مختلف الأساليب الإجرامية لتسريب سمومهم إلى المجتمع واستهداف الشباب.



ولفت الظاهري إلى أن عملية "المخابئ السرية" تكللت بالنجاح بعد تنفيذ خطة أمنية محكمة ورغم أن الجناة كانوا في غاية الحذر وكان قد دفنوا المواد المخدرة بعدة مخابئ سرية، إلّا أن احترافية رجال المكافحة حالت دون نجاح خطتهم مؤكدا أن شرطة أبوظبي بالمرصاد لكل من تسول له نفسه العبث بأمن وأمان الوطن .



وأضاف أنه يتوجّب على كل شخص تجسيد مفهوم المواطنة الإيجابية بعدم التردّد بالإبلاغ عن أي معلومات تتعلق بقضايا المخدرات لافتاً إلى أهمية الوعي المجتمعي بأضرار المخدرات .



وأشار إلى الجهود التي تبذلها شرطة أبوظبي والخطط الاستراتيجية و الأمنية الاستباقية التي تتبعها في مكافحة المخدرات، بما يعزز الجهود الوقائية من الجريمة، وترسّيخ أمن المجتمع واستقراره.