إلزام ولي أمر 3 طلاب بسداد 14.2 ألف درهم لمدرسة خاصة

ألزمت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، ولي أمر 3 طلّاب بسداد 14269 درهم لمدرسة خاصة، مع سداد المناسب من الرسوم والمصروفات.

ورفعت مدرسة خاصة دعوى قضائية إمام المحكمة تطالب فيها بإلزام والد 3 طلاب في المدرسة، بأداء مبلغ 34,259 درهم، وإلزامه كذلك بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، وذلك لامتناعه عن سداد الرسوم الدراسية المستحقة على أبنائه منذ التحاقهم بالمدرسة عام 2018، والبالغ مجموعها 34 ألف درهم، مبيّنة بأنها عكفت مراراً وتكراراً على مطالبته بسداد الرسوم، غير أنه امتنع دون مبرر أو سبب مشروع.

وبدوره أقر ولي الأمر بأنه قام بسداد مبلغ 19.990 درهماً، وأرفق سندات قبض صادرة من المدرسة، فألزمته المحكمة بسداد المبلغ المترصد في ذمته للمدرسة والبالغ 14,269 درهم.

