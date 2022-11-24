خليجي يستخدم حجر وسيراميك جاره في بناء فيلته

قضت محكمة خورفكان الاتحادية الابتدائية، بحبس خليجي شهراً واحداً بتهمة اختلاس حجر وسيراميك، تعود ملكيتها لجاره، الذي ائتمنه عليها لعدم وجود مكان في فيلته، فقام المتهم بتركيبها في منزله.

وبدأت القضية بتقديم المجني عليه شكوى عن قيام مجهول بسرقة حجر وسيراميك كان في فيلا قيد الإنشاء تعود لجاره، وبسؤال المتهم (خليجي) في التحقيقات أجاب بأنه قام بتركيبها في فيلته السكنية، وترحيل السيراميك إلى مزرعته.

وذكرت المحكمة أن الثابت من محاضر الضبط ومعطيات الدعوى، وما ورد باعترافات المتهم، والتي كلها تشير إلى أن المتهم أخذ الحجر والسيراميك واستعمله في فيلته، كما أن الثابت من أقوال المقاول والشاكي أن المنقولات أودعت بفيلته على سبيل الحفظ والأمانة، ومعلوم لغة أن الوديعة تعني «من استودع مالاً أي أودعه إياه وتركه عنده وديعة، أي يستردها وقتما يشاء».

وأضافت أن ما كان من تلك الوقائع هو أن ما قام به المتهم من اختلاس للمنقول موضوع الجرم والذي أودع لديه على سبيل الأمانة بعلمه بذلك، وعلى الرغم من ذلك قام باستعماله إضراراً بصاحب الحق، وأن المتهم دفع بفعلته بأن لديه مطالبة مالية على المقاول، والأمر لا يعفيه، مؤكدة أن جميع ما ورد من وقائع يؤكد توافر أركان جريمة خيانة الأمانة المنصوص عليها بالنسبة للمتهم الأول.

وقضت المحكمة بتعديل الوصف القانوني للواقعة بالنسبة للمتهم الأول، إلى خيانة الأمانة لمنقولات مملوكة للمجني عليه، بأن اختلسها إضراراً بصاحب الحق، والذي سلمت له على سبيل الوديعة، طبقاً لنص المادة 453 من قانون العقوبات الاتحادي، بدلاً من سرقتها، والحكم عليه بالحبس شهراً.