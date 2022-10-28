بحيلة بسيطة.. شاب يستولي على 56 ألف درهم من مسن

احتال شاب على رجل كبير في السن بعد أن أقنعه بطرق احتيالية بقدرته على مساعدة كبار المواطنين وتقديم خدمات لهم، واستولى منه على مبلغ 56 ألف درهم، فيما قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام لشاب برد المبلغ.

وفي التفاصيل أقام رجل دعوى قضائية ضد شاب، طالب فيها إلزامه بأن يرد له مبلغ 56 ألف درهم وإلزامه بالرسوم والمصاريف، مشيراً إلى أن المدعى عليه أوهمه بأنه يستطيع مساعدة كبار المواطنين وبناء على أساليبه الاحتيالية تمكن المدعى عليه من الاستيلاء على مبلغ المطالبة منه وتمت إدانته بموجب حكم جزائي

من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه من المقرر وفقاً لقانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية أن على المدعي أن يثبت حقه وللمدعى عليه نفيه، مشيرة إلى أن الثابت من الحكم الجزائي أن المدعى عليه توصل إلى الاستيلاء لنفسه على مبلغ 56 ألف درهم من المدعي وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية.

وأشارت المحكمة إلى أن المدعي قد قصر دعواه على طلب استرداد ذلك المبلغ، فيما لم يحضر المدعى عليه أمام المحكمة بالرغم من إعلانه ليدفع بأي دفع أو دفاع في الدعوى قدراً أو موضوعاً ومن ثم فإن المحكمة تجيب المدعي لطلبه، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يرد للمدعي مبلغ 56 ألف درهم، وألزمت المدعى عليه بالمصاريف والرسوم.