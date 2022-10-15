انخفاض مؤشر البلاغات الجنائية في دبي بنسبة 65% خلال ثلاثة أشهر

انخفض مؤشر البلاغات الجنائية في دبي خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 65% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي بحسب الإحصائيات التي اطلع عليها القائد العام لشرطة دبي الفريق عبدالله خليفة المري خلال ترؤسه اجتماع تقييم الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بحضور مساعده لشؤون البحث الجنائي اللواء خليل إبراهيم المنصوري.

ونوه المري بالجهود التي تقوم بها فرق العمل بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، في ضبط مرتكبي الجرائم خلال وقت قياسي وبحرفية عالية، وجهودهم في حفظ الأمن ورفع مستوى الأمان في الإمارة، ما ساهم في انخفاض البلاغات الجنائية في الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 65% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وناقش القائد العام لشرطة دبي النتائج التي حققتها الإدارة العامة للتحريات في إطار تنفيذ خطط التطوير والاستراتيجية المطبقة لتحقيق الأهداف والمؤشرات المنشودة في خفض معدلات الجريمة المُقلقة، والتعامل السريع مع البلاغات، وتقليل الجرائم في مناطق الاختصاص.

واستمع إلى شرح حول أهم القضايا التي تم التعامل معها، والأسباب التي أدت إلى انخفاض الجريمة بالتعاون مع مراكز الشرطة، وآلية التنبؤ بالجريمة عبر استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

من جهته قال مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية اللواء جمال سالم الجلاف إن الاجتماعات الدورية للقائد العام لشرطة دبي، تساهم في رفع كفاءة الأداء والعمل، ومناقشة المشاريع المستقبلية، وحل العقبات التي يمكن أن تتخلل العمل، لافتاً إلى أن هذه الاجتماعات تأتي لمتابعة تنفيذ منهجية متكاملة تُقيم نتائج الإدارة بمعدل ربع سنوي، ضمن جدول زمني محدد، ما يعطي فرصة للاطلاع على الاتجاهات التي تحدد أهداف الإدارة، والأساليب التي يتم بموجبها تقييم النتائج مقارنة بالسنوات الماضية.