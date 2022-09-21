6000 درهم عقوبة شاب نعت فتاة بالكذب والتلاعب

أرسل شاب رسالة مسيئة إلى فتاة عبر برنامج «واتس أب»، كلفته 6000 درهم، حيث نعتها بالكذب والتلاعب به، فتمت معاقبته جزائياً على تهمة السب بمبلغ 1000 درهم، كما قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزامه بأن يؤدي للفتاة 5000 درهم تعويضاً أدبياً.

وتفصيلاً، أقامت فتاة دعوى طالبت فيها بإلزام شاب بأن يؤدي لها 51 ألف درهم تعويضاً جابراً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها، وكذلك إلزامه بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيرة إلى أن الشاب سبّها بالألفاظ (أنت تكذبين علي وتتلاعبين بي) عبر برنامج التواصل الاجتماعي (واتس أب)، وتمت إدانته بموجب حكم جزائي، وعاقبته المحكمة حضورياً بغرامة 1000 درهم، وأرفقت سنداً لدعواها صوراً ضوئية من الحكم الصادر في القضية الجزائية، ورسائل (واتس أب) مترجمة ترجمة قانونية، فيما قدم المدعى عليه مذكرة جوابية طالب فيها برفض الدعوى.

وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأن المقرر وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر، مشيرة إلى أن البيّن في أوراق الدعوى أن الخطأ الذي ارتكبه المدعى عليه سبّ المدعية باللفظ «أنت تكذبين علي وتتلاعبين بي» عبر (واتس أب)، وكان قد أُدين بتلك التهمة المسندة إليه في القضية الجزائية، ويتوجب على المحكمة الاستناد إلى الحكم الجزائي في ثبوت الخطأ من جانب المدعى عليه الموجب للتعويض، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية 5000 درهم تعويضاً جابراً للأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها، وإلزامه بالرسوم والمصروفات.