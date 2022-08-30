رجل يتنازل عن اتهام شابين بضربه وسرقته مقابل 30 ألف درهم

اتهم رجل شابين بالاعتداء عليه والاستيلاء على متعلقاته الشخصية ومبلغ مالي، وطالب بتعويضه بمبلغ 30 ألف درهم ثم عاد وقدم تنازلاً عن الدعوى مؤكداً استلامه المبلغ المطالب به، وقضت محكمة العين الابتدائية بإثبات ترك المدعي لدعواه.

وفي التفاصيل أقام رجل دعوى قضائية ضد شابين، طالب فيها إلزامهما بالتعويض بمبلغ وقدره 30 ألف درهم فضلا عن الرسوم والمصاريف، مشيراً إلى أن المدعى عليهما اعتديا عليه وأخذا منه كافة متعلقاته ومن ضمنها هاتفين ورخصة المركبة ورخصة القيادة، ومبلغ 18 ألف درهم، وقد تم إدانتهما بموجب حكم جزائي.

وخلال نظر الدعوى، قرر المدعي بأنه استلم جميع المبالغ المطالب بها وقدم إقرار بالتنازل عن القضية وطلب ترك الدعوى.

من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المدعي قد حضر بالجلسة المحددة لنظر الدعوى، وقرر بأنه استلم جميع المبالغ المطالب بها وقدم إقراراً بالتنازل عن القضية وطلب ترك الدعوى، مشيرة إلى أن المدعى عليهما لم يقدما أي طلبات، ومن ثم فإن المحكمة تجيبه إلى هذا الطلب، وحكمت المحكمة بإثبات ترك المدعي لدعواه وألزمته بمصاريف الترك.