10 آلاف درهم تعويضاً لموظفة سبّتها زميلتها أمام المدير

أرسلت موظفة رسالة إلى زميلتها في العمل عبر تطبيق «واتس أب»، تضمنت ألفاظ سبّ وتهديد، إثر نشوب شجار بينهما خلال الدوام أمام مديرهما، فيما قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية 10 آلاف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابتها.

وكانت امرأة رفعت دعوى قضائية ضد زميلة لها في العمل طلبت في ختامها إلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 100 ألف درهم تعويضاً جابراً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها، والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً حتى السداد التام، مع إلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، مشيرة إلى أن المدعى عليها سبتها وهددتها، عبر تطبيق «واتس أب»، وقد تمت إدانتها بموجب حكم جزائي، وتغريمها مبلغ 5000 درهم عن جريمة السب ومصادرة الهاتف بعد محو جميع البيانات، وإغلاق حسابها في «واتس أب» كلياً، ومعاقبتها بغرامة ألف درهم عن جريمة التهديد مع إلزامها بالرسوم الجنائية.

من جانبها، بينت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الخطأ الذي ارتكبته المدعى عليها «سب المدعية» هو الذي استندت المدعية على أساسه في إقامة دعواها، ويكون الحكم الجنائي قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية في الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، مشيرة إلى أن «المدعية أصابها من فعل المدعى عليها أضرار مادية تمثلت في مراجعة مركز الشرطة لفتح بلاغ، وقيمة المواصلات، كما أصابتها أضرار معنوية من عبارات السبّ والتهديد وخدش اعتبارها، ومن شأنها أن تجعلها محل ازدراء الآخرين، وبث الخوف والرعب في نفسها، والمساس بكرامتها».

وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية 10 آلاف درهم تعويضاً جابراً للأضرار المادية والمعنوية التي أصابتها.