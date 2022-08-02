النيابة العامة للدولة توضح مفهوم جريمة غسل الأموال

المصدر: أبوظبي - وام

أوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال مادة فيلمية نشرتها أمس على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، مفهوم جريمة غسل الأموال.

وأشارت النيابة العامة إلى أنه يقصد بجريمة غسل الأموال طبقاً للمادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته، والتي نصت على أنه يعد مرتكباً جريمة غسل الأموال كل من كان عالماً بأن الأموال متحصلة من جريمة أصلية، وارتكب عمداً أحد الأفعال الآتية حول المتحصلات أو نقلها أو أجرى أي عملية بها بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع، وأخفى أو موّه حقيقة المتحصلات، أو مصدرها، أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أوالحقوق المتعلقة بها، واكتسب أو حاز أو استخدم المتحصلات عند تسلمها، ومساعدة مرتكب الجريمة الأصلية على الإفلات من العقوبة.

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