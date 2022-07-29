سدد 1000 درهم عربون سيارة.. وارتكب بها مخالفات بـ 10 آلاف

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

وافق صاحب مركبة معروضة للبيع على تسليمها إلى شاب عرض عليه شرائها ودفع ألف درهم عربوناً، وذلك

للقيام بفحصها، إلا أن الأخير لم يعيدها إليه مرة أخري أو يسلمه باقي ثمنها، وارتكب بها مخالفات مرورية بأكثر من

10 آلاف درهم، فيما قضت محكمة أبوطبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام المدعى عليه بسداد ثمن

المركبة ودفع المخالفات وتعويض المدعي بمبلغ 1500 درهم.

وفي التفاصيل أقام شاب دعوى قضائية ضد آخر، طالب فيها إلزامه بتسليم مركبة أو سداد ثمنها البالغ 12 ألف

درهم ودفع المخالفات المرورية البالغ قيمتها 10 آلاف و577 درهم بالإضافة إلى تعويضه مبلغ 10 آلاف درهم

عن الأضرار المادية التي لحقت به مع إلزامه بالرسوم و المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أنه قام

بعرض المركبة محل الدعوى لبيعها بأحد المواقع الإلكتروني مايو 2021 تواصل معه المدعى عليه و قام بتسليمه

مبلغ 1000 درهم كعربون وأخذ المركبة لفحصها ولم يقم بإرجاعها حتى الوقت الحالي، وقد ارتكب العديد من

المخالفات المرورية بلغت قيمتها 10 آلاف و577 درهم، وقد تم مطالبته بإرجاع المركبة أو سداد قيمتها عدة مرات

إلا أن تلك المحاولات باءت بالفشل، وقدم المدعى عليه كشف مخالفات مرورية مترجم فيما لم يحضر المدعى عليه

رغم الإعلان.

من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات أنه وفقاً لقانون قانون الاثبات يكون للتوقيع الالكتروني والكتابة

والمحررات والسجلات والمستندات الالكترونية ذات الحجية المقررة للتوقيع والكتابة والمحررات والسجلات

والمستندات الرسمية والعرفية متى استوفت الشروط والأحكام، مشيرة إلى أن الثابت بالأوراق ومن خلال الرسائل

الإلكترونية المتبادلة بين طرفي التداعي عن طريق برنامج التواصل الاجتماعي واتس أب، أن المدعي قام بتسليم

المدعى عليه المركبة لكي يفحصها ولم يبادر بتسليمه باقي المبلغ المترصد في ذمته، وقد تغيب المدعى عليه عن

الحضور أمام المحكمة ليدفع الدعوى بأي دفع يمكن أن ينال منه، ومن ثم يكون طلب المدعي بالقضاء له بتسليم

المركبة على سند من الواقع والقانون.

ولفتت المحكمة إلى أن الثابت بالأوراق أيضاً أن المدعى عليه استلم السيارة في تاريخ 19 مايو 2021، وأن

المخالفات المرورية ومخالفات المواقف المترصدة على السيارة موضوع الدعوى محررة في تاريخ لاحق لاستلام

المركبة، الأمر الذي يكون المدعى عليه هو المسئول عن سداد الغرامات المحررة على السيارة بشأن تلك المخالفات

للجهات المختصة من تاريخ استلامه لها وحتى تاريخه بالإضافة لما يستجد من مخالفات حتى تاريخ تسليم المركبة

للمدعي.

وحكمت المحكمة إلزام المدعى عليه بأن يسلم للمدعي المركبة موضوع الدعوى، وإلزام المدعى عليه بدفع قيمة

المخالفات المرورية من تاريخ 19-5-2021 وحتى تاريخ التسليم، إلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ

1500 درهم تعويضاً مادياً بجانب إلزامه بالرسوم والمصاريف.

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