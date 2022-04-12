شاب يستغل ثقة خطيبته ويستولي على 116 ألف درهم

المصدر: مصباح أمين ■ رأس الخيمة

استغل شاب (خليجي) ثقة خطيبته (خليجية)، واستولى منها على 116 ألف درهم عن طريق الاحتيال، الأمر الذي دفعها إلى اللجوء للقضاء، وأحالت النيابة العامة في رأس الخيمة الشاب إلى المحكمة الجزائية التي قضت بإدانته وعاقبته بغرامة 20 ألف درهم، وتم تأييد الحكم في الاستئناف، فيما قضت محكمة مدني جزئي رأس الخيمة بإلزام الشاب بأن يؤدي للفتاة 116 ألف درهم، و14 ألف درهم تعويضاً لها عن الضرر الأدبي والمادي، وألزمته بمصروفات الدعوى والرسوم.

وتفصيلاً، أقامت الفتاة دعوى مدنية، أفادت فيها بأن الشاب كان خطيبها ووثقت به لاستخلاص مديونية من رجل آسيوي، إلا أنه استلم من الرجل الآسيوي 106 آلاف درهم ولم يحوّلها إليها، كما سلمته شيكاً بقيمة 10 آلاف درهم وعند مطالبته بردّ المبلغ امتنع عن ذلك.

وأوضحت أنه نظراً لما لحقها من ضرر مادي وأدبي جراء استيلاء الشاب على أموالها طالبت بإلزامه بأن يؤدي لها أموالها، إضافة إلى 25 ألف درهم تعويضاً عما لحقها من ضرر مادي وأدبي، وإلزامه بالرسوم والمصروفات.

وطالب وكيل الشاب بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، متابعاً أنه بشأن المبالغ التي تدعي الفتاة أن موكله استولى عليها، وهي 106 آلاف درهم وشيك بقيمة 10 آلاف درهم لم يتم صرفه، هي مبالغ مالية موضوع مطالبة تنفيذية، والمدين رجل آسيوي وأن المحكوم له هو الشاب، وأن المدعية ليست طرفاً في الدعوى ولا يحق لها المطالبة بتلك الأموال.

وأفادت المحكمة في منطوق الحكم بأنها ترى أنها ملزمة بحجية الحكم الجزائي الصادر بحق الشاب لثبوت خطئه في الخيانة والاحتيال واستيلائه على أموال الفتاة، ولا يبقى لها سوى تقدير التعويض الجابر للضرر، متابعة أن الثابت بالأوراق أنه تمت إدانته بتهمتي تبديد مبلغ 106 آلاف درهم وشيك بقيمة 10 آلاف درهم.

وقضت المحكمة بإلزام الشاب بأن يؤدي للفتاة 116 ألف درهم قيمة المبالغ التي استولى عليها، و14 ألف درهم تعويضاً لها عن الضرر الأدبي والمادي، وألزمته بمصروفات الدعوى والرسوم.

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