احتراق 10 شاحنات ديزل ومقطورة في عجمان

المصدر: مصباح أمين ■ عجمان

شب حريق في آليات تابعة لشركتي ديزل في منطقة صناعية الجرف 2 في عجمان، أمس، وأسفر عن احتراق 10 شاحنات ديزل ومقطورة دون وقوع إصابات بشرية.

وقال مدير عام الدفاع المدني في عجمان، العقيد رائد عبيد الزعابي، إن فرق الإطفاء من مركز الإدارة ومركز الجرف تعاملت مع الحريق، بالتعاون مع شرطة عجمان وتمكنت من السيطرة على النيران ومنع انتشارها في المساحات المجاورة بالمكان، وحماية الموجودين من أية إصابات.

وأوضح أن الفرق بذلت جهوداً كبيرة للسيطرة على الحريق بالكامل خلال ساعة واحدة، وبعد ذلك تمت عملية تبريد المكان، والتحقيقات اللازمة جارية لتحديد أسباب وقوع الحريق، داعياً أصحاب المنشآت إلى ضرورة الالتزام بشروط الوقاية من الحريق، واتخاذ جميع تدابير السلامة من الحرائق حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات.

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