مدني عجمان يسيطر على حريق اندلع في 10 شاحنات ديزل ومقطورة

المصدر: مصباح أمين _ عجمان

تمكنت فرق الإدارة العامة للدفاع المدني في إمارة عجمان بالتعاون مع شرطة عجمان من إخماد حريق بليغ اندلع أمس الساعة 1:40 بعد منتصف الليل في آليات تابعة لشركتي ديزل في منطقة صناعية الجرف 2 في عجمان، ما أسفر عن احتراق 10 شاحنات ديزل ومقطورة دون وقوع إصابات بشرية.

وقال مدير عام الدفاع المدني بعجمان، العقيد رائد عبيد الزعابي إن فرق الإطفاء من مركز الإدارة ومركز الجرف تعاملوا مع الحريق بالتعاون مع شرطة عجمان وتمكنوا من السيطرة على النيران ومنع انتشارها في المساحات المجاورة بالمكان وحماية المتواجدين من أي اصابات.

وأوضح أن قامت الفرق بجهود كبيرة للسيطرة على الحريق بالكامل خلال ساعة واحدة، وبعد ذلك تمت عملية التبريد المكان، ويتم في الوقت الجاري إجراء التحقيقات اللازمة لتحديد أسباب وقوع الحريق، ودعا الزعابي أصحاب المنشآت إلى ضرورة الالتزام بشروط الوقاية من الحريق، واتخاذ جميع تدابير السلامة من الحرائق حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات.

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