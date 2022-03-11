دفاع مدني دبي يسيطر على حريق بواجهة بناية سكنية

المصدر: دبي-محمد فودة

سيطرت فرق الدفاع المدني في دبي خلال 14 دقيقة على حريق شب بواجهة بناية سكنية في منطقة البرشاء الأولى ظهر اليوم، بعد تنفيذ خطة إخلاء وإنقاذ عاجلة لسكان المبنى.

وأفاد القائد الميداني للحادث بأن بلاغاً ورد الساعة 1.24 دقيقة ظهر اليوم يفيد بوقوع حريق في بناية بمنطقة البرشاء الأولى، فتحرك مركز إطفاء البرشاء كمستجيب أول لجهة الاختصاص، ثم مراكز المرسى وند الشبا وجبل علي لتقديم الدعم والإسناد.

ووصلت فرق الإطفاء والإنقاذ خلال أربع دقائق فقط من تلقي البلاغ، وتبين أن الحادث عبارة عن حريق في الواجهة الأمامية للمبنى، فباشرت على الفور عمليات إخلاء للسكان والإنقاذ ومن ثم مكافحة الحريق.

وأكد القائد الميداني للحادث السيطرة على الحريق خلال 14 دقيقة فقط دون تسجيل أي إصابات أو وفيات، منوهاً بكفاءة جال الإطفاء والإنقاذ وتعاملهم الاحترافي الناتج عن خبرات متراكمة في التعامل مع مختلف أنواع الحوادث، خصوصاً حرائق المباني، لافتاً إلى أن الأضرار اقتصرت على الجوانب المادية فقط، وتم مباشرة عمليات التبريد فور الانتهاء من مكافحة الحادث وتحويل الموقع إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات حول أسباب الحريق.

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