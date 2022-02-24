شاب يشتري 5 هواتف ويرفض السداد

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

قضت محكمة العين الابتدائية، بإلزام شاب بأن يؤدي لآخر 22 ألفاً و250 درهماً، قيمة خمسة هواتف «آي فون ماكس 13»، اشتراها ولم يسدد ثمنها، وألزمته بالمصروفات.

وتفصيلاً، أقام صاحب محل هواتف دعوى قضائية ضد شاب، طالب فيها بإلزامه بأن يؤدي له 22 ألفاً و500 درهم، وبالتعويض بقيمة 10 آلاف درهم وبالفائدة التأخيرية 12% من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد التام، فضلاً عن الرسوم والمصروفات، مشيراً إلى أن الأخير اشترى منه خمسة هواتف محمولة نوع «آي فون ماكس 13» بقيمة 22 ألفاً و250 درهماً، وعندما طالبه بسداد قيمة الهواتف امتنع عن سداد المبلغ، وقدم سنداً لدعواه وصوراً من مراسلات هاتفية بينهما.

وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأنه وفقاً للمقرر قانوناً أنه على المدعي أن يثبت حقه وللمدعى عليه نفيه، مشيرة إلى أن المدعى عليه صادق على الدعوى وأقر بأن للمدعي المبلغ محل المطالبة وقدره 22 ألفاً و250 درهماً قيمة ثمن الهواتف المتحركة المطالب بها، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلزامه بأن يؤدي للمدعي المبلغ المطالب به، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغاً وقدره 22 ألفاً و250 درهماً وألزمته بالمصروفات.

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