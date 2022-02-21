والد «طفلة البئر» في دبا الفجيرة يكشف تفاصيل حادث سقوط ابنته

المصدر: سمية الحمادي. دبا الفجيرة

لم يتخيل والد الطفلة التي سقطت في بئر بمنطقة واسط بمدينة دبا الفجيرة، يعقوب بن عبد الله الشحي أن تتحول زيارة عائلية لحادث سقوط ابنته ذا الستة أعوام في بئر بعمق 15 متر.

وأشار إلى أنه اثناء زيارة عائلية ذهبت ابنته تلعب مع شقيقها في باحة المنزل وكانت تقفز على قطعة الحديد التي كانت تغطي البئر إلا أن القطعة تحركت من مكانها ما أدى لسقوطها داخله، وفي تلك الأثناء سمعنا أنا ووالدتها نداءات شقيقها الصغير الذي كان يطلب ببكاء وخوف شديدين إنقاذ شقيقته التي سقطت داخل البئر.

ولفت إلى أنه هرع لهاتف المنزل من أجل الاتصال لمركز الدفاع المدني بمدينة دبا الفجيرة، والتي كانت استجابتهم سريعة إذ قاموا بإنقاذ ابنتي ولله الحمد في وقت وجيز وبطريقة آمنة لم تؤثر على جسد الطفلة الصغير، موجهاً شكره وامتنانه لجهود لفريق الدفاع المدني التي ساهمت في الحفاظ على حياة ابنته.

وقال «أن زيارة فريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية قد عنت له الكثير واثلجت صدره إذ كان طالما يتمنى رؤيته والجلوس مع سموه».

وأكمل الشحي حديثة قائلا" ابنتي ولله الحمد في المنزل الآن بعد ان تلقت الرعاية الكافية والعلاج اللازم من قبل المستشفى وهي بصحة جيدة، موضحاً أن البئر التي سقطت فيه قديم جداً ويستخدم لري الزرع في المنزل وبعض الاستعمالات الأخرى كغسيل الملابس وغيرها.

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