إعادة محاكمة آسيوي شرع في قتل صديقه

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

قضت محكمة النقض في أبوظبي، بإعادة نظر دعوى اتهام آسيوي بمحاولة قتل صديقه، أمام محكمة الاستئناف مرة أخرى، لعدم تعيين محامٍ للدفاع عن المتهم في الدرجة الثانية من التقاضي (الاستئناف).

وكانت النيابة العامة، أحالت متهماً (آسيوياً) إلى محكمة أول درجة، بتهمة محاولة قتل صديقه من الجنسية نفسها، وذلك بأن عقد العزم وبيّت النيّة على قتله، واستغل نوم صديقه خلال الاستراحة، وطعنه في بطنه بسكين، قاصداً في ذلك قتله، إلا أنه خاب أثر جريمته، لسبب لا دخل لإرادته فيه، وهي مداركة المجني عليه بالعلاج.

وقضت محكمة أول درجة، بمعاقبة المتهم بالسجن ثلاث سنوات عما أسند إليه للارتباط، وبإبعاده عن الدولة عقب تنفيذ مدة العقوبة، وبإلزامه بأن يؤدي للمجني عليه مبلغ 20 ألف درهم، تعويضاً عن الجرح الذي تعرض له، فاستأنف الحكم أمام محكمة الاستئناف، التي قضت برفض الاستئناف، وتأييد حكم محكمة أول درجة.

وتقدمت دفاع المتهم المحامية ربيعة عبدالرحمن، بنقض للحكم أمام محكمة نقض أبوظبي، قالت فيه إن حكم التأييد من محكمة الاستئناف شابه عيب يتعلق بالنظام العام، حيث إن المادة 41 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي، نصت على أنه «يجب أن يكون لكل متهم في جناية معاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد محام للدفاع عنه، في مراحل المحاكمة، فإذا لم يوكل محامياً، ندبت له المحكمة محامياً تتحمل الدولة مقابلاً لجهده.

وأشارت إلى عدم جواز محاكمة المتهم بجناية، إلا بحضور محام يتولى الدفاع عنه، وتقديم المذكرات الدفاعية، مضيفةً أن البين من الأوراق أن محكمة أول درجة قامت بندب محام، إلا أن محكمة الاستئناف لم تندب محامياً للدفاع عن المتهم، وهو الأمر الذي يصم الحكم بالبطلان، ما يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ما يتعين نقضه.

وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأن دفوع محامية المتهم صحيحة، حيث إن محكمة الاستئناف لم تلتزم تعين محامٍ للدفاع عن المتهم، ما يصم إجراءات المحاكمة، بالبطلان لمخالفتها قاعدة جوهرية من قواعد التقاضي المتعلقة بالنظام العام، بما يوجب نقض الحكم، وحكمت المحكمة بإعادة نظر الدعوى مرة أخرى أمام محكمة الاستئناف.

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