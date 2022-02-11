"نيابة أبوظبي" تأمر بحبس بريطاني ضرب ايرلندية وهددها بنشر صورها الخاصة

المصدر: الإمارات اليوم - أبوظبي

أمرت النيابة العامة في أبوظبي، بحبس متهم بريطاني الجنسية، على ذمة التحقيقات في واقعة الاعتداء بالضرب على سيدة من الجنسية الايرلندية، وكذلك تهديدها بنشر صورها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي تفاصيل الواقعة، قدمت المجني عليها بلاغاً يفيد بتعرضها للاعتداء بالضرب من قبل المتهم دون مبرر، والذي أحدث بها إصابات في أنحاء متفرقة من جسدها، إلى جانب تهديده لها في حال قيامها بأي رد فعل أو الإبلاغ أو الشكوى سيقوم بنشر صورها الخاصة عبر وسائل التواصل، وذلك بسبب خلافات سابقة.

وأشارت تحقيقات النيابة العامة، إلى أن التقرير الطبي الخاص بالمجني عليها، أظهر وجود كدمات وتورمات في أجزاء من جسدها، وبضبط المتهم أنكر الاتهام على خلاف الأقوال والأدلة الواردة في البلاغ، وإفادة حارس الأمن المتواجد في مكان الواقعة.

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