دفاع مدني دبي يسيطر على حريق تسبب في سحابة كثيفة من الدخان

المصدر: دبي-محمد فودة

سيطرت فرق الدفاع المدني في دبي على حريق شب في مستودع للتجارة العامة في منطقة الخبيصي بديرة في دبي، بحسب المتحدث عن الإدارة الذي أشار إلى ان الحادث لم يسفر عن أي إصابات او وفيات.

وقال إن بلاغاً ورد عند الساعة 12 و54 دقيقة يفيد بوقوع حريق في مستودع بمنطقة الخبيصي، فتوجهت على الفور فرق تابعة لمركز إطفاء بورسعيد باعتباره المستجيب الأول لجهة الاختصاص، ووصلت إلى موقع الحادث خلال أربع دقائق.

وبمعاينة الحادث تبين أنه عبارة عن حريق في مستودع للتجارة العامة، تسبب في ظهور سحابة كثيفة من الدخان نظراً لاحتواء المستودع على مواد قابلة للاسشتعال، لافتاً إلى أن فرق الإطفاء والانقاذ باشرت عملها فور الوصول واحتوت الحريق في المستودع لمنع امتداد النيران إلى المباني المجاورة،

وأبلغ القائد الميداني لفرق العمل في الحادث عن السيطرة على الحريق خلال قرابة 20 دقيقة دون وقوع أي إصابات، ومن ثم باشرت فرق الإطفاء عمليات التبريد قبل تحويل الموقع إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.

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