شركة تحتال على عشرات الضحايا بحملة دعائية ضخمة لمشروع سكني وهمي

المصدر: دبي - محمد فودة

أدانت محكمة الجنح في دبي صاحب شركة وساطة عقارية معروفة، أقام لها مكاتب في إمارات عدة ونشر إعلانات في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي لمشروع سكني ضخم بإحدى الدول الأوربية وبيع وحدات عقارية لأكثر من 500 مستثمراً.

ووجهت النيابة العامة إلى مالك الشركة ومدير التسويق بها ارتكاب جنحة الاحتيال باستخدام مستندات تؤكد صحة إجراءات المشروع، لكن تبين لاحقاً عدم وجود رخصة بناء من قبل سلطات تلك الدولة، وعدم امتلاك الشركة لترخيص من هيئة التنظيم العقاري في دبي باستلام أقساط شهرية، كونها مجرد شركة وساطة عقارية.

وتفصيلاً، قضت محكمة الجنح بحبس مدير الشركة والموظف ثلاثة أشهر وغرامة 672 ألف و308 درهماً في دعوى من ضحية واحد فقط من إجمالي الضحايا الذي اشتروا في المشروع، لكن طعن الموظف أمام محكمة الاستئناف التي قضت ببرائته.

وأفاد المجني عليه في هذه الدعوى بأنه وقع على عقد شراء وحدة سكنية في إحدى الدول الأوربية مقابل 176 ألف و400 دولار من الشركة المحتالة، وسدد من ثمنها 308 ألف و672 درهماً على أن يتسلم الشقة خلال ثلاث سنوات، إلا أنه اكتشف عدم إنجاز الشركة لأي من مراحل المشروع.

وأثبت خطاب رسمي من الجهة المخولة بمنح تصاريح البناء في تلك الدولة، أن الأرض التي ادعت الشركة إقامة المشروع عليها غير مرخصة للبناء أو الاستعمال أو التعمير.

فيما ذكر مدير قسم الرقابة والتفتيش بهيئة التنظيم العقاري إن شكاوى وردت من عملاء بقيام الشركة التي يملكها المتهم الأول بسبب قيامه بتسويق وبيع عقارات خارج الدولة، فتم استدعاء مالكها وممثليها وإنذارهم بخطابات رسمية لكون الشركة للتسويق فقط وليس لها الدخول كطرف في بيع او شراء وخولفت بخمسين ألف درهم، وتم تنبيه مالكها بعدم استلام أي مبالغ مالية في الدولة باعتباره طرفاً في تلك المشاريع لكنه تحايل على القرارات بطرق عدة.

وبعد النظر في الدعوى قضت محكم الجنح بإدانة مالك الشركة المتهم الأول، وموظف لديه " المتهم الثاني" بارتكاب جريمة الاحتيال وحكمت عليهما بالحبس والغرامة.

من جهته طعن المحامي بدر عبدالله خميس الممثل القانوني للمتهم الثاني على الحكم أمام محكمة الاستئناف، دافعاً بانتفاء أركان جريمة الاحتيال في حق موكله وعدم وجود أي دليل على ذلك، إذ أنه مجرد موظف بالشركة ولم يستول بأي حال من الأحوال على أموال المجني عليه، ولم يصدر منه أي وسائل احتيالية عند التعاقد، إذ أن النزاع بين الاخير والشركة التي يمثلها المتهم الأول.

كما دفع خميس بمدنية النزاع في ظل أن الشركة لا تزال هي المسؤولة والمتصرفة في المشروع، مشيراً إلى أن موكله يعمل مدير تسويق بالشركة، ودوره كما هو معلوم تسويق المنتج لصالح صاحب العمل، بحسب مقتضيات وظيفته، لكن لم تدخل أموال المجني عليه في ذمته، أو يثري غيره على حساب الأخير.

وبعد النظر في الطعن من قبل محكمة الاستئناف انتهت إلى إلغاء حكم محكمة أول درجة وقضت ببراءة المتهم الثاني.

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