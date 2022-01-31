إعلانات مضللة تروج لوجبات بأسعار مغرية عبر الـ «سوشيال ميديا»

المصدر: أحمد عابد ■ أبوظبي

رصد سكان في الدولة انتشار إعلانات وهمية ومزيّفة على مواقع التواصل الاجتماعي الـ«سوشيال ميديا»، تروج لعروض وجبات سريعة بأسعار مخفضة، مستغلة أسماء وشعارات مطاعم مشهورة، ومستهدفة الاحتيال على البيانات المصرفية للأفراد، مطالبين ضرورة الحيطة والحذر منها وزيادة الوعي بالتعامل مع المواقع والتطبيقات الآمنة عند الشراء الإلكتروني.

من جانبها، حذّرت جهات حكومية وشرطية عدة من عمليات الاحتيال الإلكتروني، والاستيلاء على البيانات المصرفية للأفراد، مطالبة الأفراد بأخذ الحيطة والحذر وعدم الكشف عن بياناتهم الائتمانية، والتعامل مع المواقع الإلكترونية الموثوقة والتواصل المباشر مع الجهات المنسوبة إليها العروض للتأكد من صحتها قبل التعامل معها.

وقالت رضوى موسى، ربة منزل، إنها كادت أن تتعرض لمحاولة احتيال إلكتروني، عندما وجدت إعلاناً على مواقع التواصل الاجتماعي يروج لشراء بيتزا معروفة عالمياً بقيمة 10 دراهم، إذ يستخدم الإعلان اسم وشعار الشركة صاحبة العلامة التجارية، مشيرة إلى أنها لم تقم بفتح الصفحة المزيفة للإعلان، بعد أن شكت في صدقيته، وقامت بالدخول على الحسابات الرسمية للشركة لتكتشف أنه لا توجد عروض من هذا النوع.

وقال محمد برعي، إن هناك الكثير من الإعلانات المضللة يروج لها مجهولون على مواقع التواصل الاجتماعي، لجذب الضحايا من خلال تقديم عروض على وجبات أو سلع بأسعار مغرية، وتكون واجهة لعملية احتيال، حيث يقوم العميل بإدخال بياناته المصرفية وكلمات المرور لإتمام عملية الدفع، ليستقبلها المحتال من الجهة الأخرى ويقوم بسحب مبالغ مالية من البطاقة الائتمانية.

من جانبه، أكد المواطن أبوراشد، أهمية مواصلة حملات التوعية التي تقوم بها الجهات المعنية في الدولة، في شأن الأمن السيبراني، وعدم الكشف عن بيانات البطاقات المصرفية، وكيفية التحقق من الموقع الإلكتروني قبل الدخول إليه والقيام بتنفيذ عملية الشراء، مشيراً إلى أن هناك بعض الأفراد تعرضوا لعمليات احتيال إلكتروني، بسبب نقص الوعي وقلة الخبرة بالأساليب الاحتيالية التي تتم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر تامر سعيد، أنه رصد إعلانات مضللة، على مواقع التواصل الاجتماعي، تستغل أسماء مطاعم مشهورة، حيث تروج لوجبات غذائية بدرهم واحد، وأخرى مجاناً عند الاشتراك في تطبيقات ذكية مزيفة، تستهدف الاستيلاء على البيانات الشخصية والائتمانية للأفراد، مشيراً إلى أن المحتالين يستدرجون الضحايا بإغراءات ومكافآت وهمية، لذا يجب الانتباه والتعامل مع المواقع والتطبيقات الموثوقة.

من جهتها حذّرت وزارة الداخلية من جرائم الاحتيال الإلكتروني، داعية الأفراد إلى عدم الالتفات للرسائل المضللة والخادعة سواء عبر الهاتف، أو البريد الإلكتروني، أو المواقع الإلكترونية أو تطبيقات المحادثة، أو مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم الإفصاح عن البيانات الشخصية البنكية والمالية، وكلمات المرور، والتأكد من استخدام الحسابات المصرفية والخروج التام من الحساب، وعدم تقديم أية بيانات مالية أو شخصية، إلا من خلال الطرق الصحيحة والمعروفة، وسرعة الإبلاغ عن الاحتيال الإلكتروني.

ونصحت هيئة أبوظبي الرقمية المستخدمين، بضرورة التحقق قبل الضغط على أي رابط أو إعلان من العنوان (URL) الذي يرتبط به والتأكد من أن النطاق المطلوب صحيح، ويمكن للمستخدم التحقق من ذلك بسهولة من خلال تمرير المؤشر فوق الرابط والنظر إلى نص معاينة العنوان، حيث يجب أن يبدأ العنوان (HTTPS).

ونبهت إلى ضرورة عدم مشاركة البيانات الشخصية مع أشخاص غير موثوقين أو عل منصات التواصل الاجتماعي، ما يجعل المستخدم هدفاً واضحاً للمخترقين للوصول إلى بياناته واستخدامها لتحقيق أهدافهم وغاياتهم.

وحذرت هيئة تنظيم اتصالات والحكومة الرقمية، مشتركي الاتصالات في الدولة من الوقوع ضحايا للإعلانات المخادعة التي تنشر على مواقع الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.

وطالبت المشتركين بعدم الضغط على الروابط التي تعد بمكافآت ومزايا كاذبة إلا بعد التحقق تماماً من صحة هذه الروابط والجهات التي تصدرها، محذرة من أن فتح هذه الروابط يعرض معلومات المشتركين للاختراق.

كما دعت الهيئة المشتركين للتأكد من مصادر البريد الإلكتروني قبل الضغط على الروابط لتجنب عمليات الاحتيال الإلكتروني، محذرة من سرقة بيانات المشتركين في حال فتح بريد إلكتروني من مصدر غير موثوق.

وحذرت شرطة أبوظبي من مواقع إنترنت احتيالية وهمية مزيفة تحمل أسماء مطاعم ومحال مشهورة، وتقوم بتقديم عروض مميزة للجمهور مقابل دفع رسوم يتم من خلالها سحب الرصيد بعد إتمام عملية الدفع من البطاقة الائتمانية في الموقع المزيف.

وأوضحت أنه مع انتشار الإنترنت تزداد أساليب الاحتيال، وغالباً ما يستغل الجناة احتياجات الضحايا أو رغبتهم في الحصول على خدمات معينة وبأسعار تنافسية، وأن التواصل يكون عبر تلك المواقع من دون مقر داخل الدولة أو أرقام هواتف موثوق فيها.

• محتالون يستغلون أسماء وشعارات مطاعم مشهورة بهدف الاستيلاء على البيانات المصرفية للأفراد.

• أفراد تعرضوا لعمليات احتيال إلكتروني، بسبب نقص الوعي وقلة الخبرة.

مواقع إلكترونية مزيفة

دعت شرطة أبوظبي الجمهور إلى ضرورة توخي الحذر وعدم التعامل مع المواقع الإلكترونية المزيفة، التي تستغل حاجتهم، وتمارس أغلبيتها عملية الاحتيال الإلكتروني من خلال إيهام الضحايا بحصولهم على عروض مغرية من محال أو مطاعم شهيرة مقابل دفع رسوم، ولا يتم توفير احتياجاتهم في النهاية.

وحثت الجمهور في حالة التعرض لحالات الاحتيال الإلكتروني التواصل بشكل سريع مع خدمة أمان التي تعمل على مدار الساعة وبسرية تامة، على الرقم المجاني 8002626 (AMAN2626) أو بواسطة الرسائل النصية (2828) أو عبر البريد الإلكتروني (aman@adpolice.gov.ae) أو من خلال التطبيق الذكي للقيادة العامة لشرطة أبوظبي.

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