«جنايات أبوظبي» تصدر حكماً بإعدام تاجر مخدرات

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أصدرت محكمة جنايات أبوظبي حكماً بإدانة متهم من جنسية دولة آسيوية، بارتكاب جريمة حيازة مواد مخدرة ومؤثرات عقلية بقصد الترويج، وقضت بمعاقبته بالإعدام، ومصادرة المواد المضبوطة وإعدامها، ومصادرة السيارة والهاتف المستخدمين في ارتكاب الجريمة.

وأفاد بيان صحافي لدائرة القضاء في أبوظبي بأن تفاصيل القضية تعود إلى ورود معلومات إلى إدارة مكافحة المخدرات في أبوظبي، تفيد بأن المتهم يروّج المواد المخدرة والمؤثرات العقلية عن طريق التواصل مع أحد تجار المخدرات خارج الدولة، الذي يسلمه كميات كبيرة من المؤثرات العقلية عن طريق آخرين مقيمين في الدولة، يخفونها في أماكن مختلفة، ثم يرسلون الصور والإحداثيات إلى التاجر الذي يرسلها إلى آخرين منهم عن طريق تطبيق «واتس أب»، فيتوجهون إلى تلك المواقع لفرزها وتجزئتها ووضعها في لفافات، ثم توزيعها في الأماكن التي يرونها مناسبة، وإرسال إحداثياتها وصورها، حتى يتمكن الراغبون من المتعاطين من شرائها والحصول عليها. وبعد إجراء البحث والتحري، والتأكد من صحة المعلومات، تم استصدار إذن من النيابة العامة في أبوظبي، وتوجهت قوة من رجال الشرطة إلى مقر إقامة المتهم، وألقت القبض عليه، وبتفتيشه عُثر معه على مادة بلورية يشتبه فيها، وأثبت الفحص أنها من المؤثرات العقلية المجرّمة حيازتها، إلى جانب العثور على هاتف يستخدمه في ترويج المواد المخدرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

• المتهم عُثر معه على مادة بلورية أثبت الفحص أنها من المؤثرات العقلية المجرّمة حيازتها.

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