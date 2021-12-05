حريق بمستودعَي أصباغ ومواد بناء في دبي

المصدر: محمد فودة ■ دبي

شبّ حريق بمستودعين بمنطقة رأس الخور الصناعية في دبي، من دون تسجيل إصابات أو وفيات.

وأفادت إدارة الدفاع المدني، بأن غرفة العمليات تلقت بلاغاً، أمس، عند الساعة 12.12 دقيقة، يفيد بوقوع حريق بمستودعين في منطقة رأس الخور الصناعية، فتحرك على الفور مركز إطفاء ند الشبا مستجيباً أول وجهة اختصاص، ووصلت أول فرقة بعد خمس دقائق فقط من البلاغ، حيث تبين أن الحادث متطور، وهو عبارة عن حريق في مستودعين، أحدهما يحوي أصباغاً، والثاني مواد بناء، ما تسبب في اندفاع سحب الدخان الأسود الكثيف بسبب طبيعة احتواء المستودعين على مواد قابلة للاشتعال.

وباشرت الفرق المتخصصة في عمليات مكافحة الحريق، وتمكنت من احتواء النيران في حدود المستودعين، ومنع انتشارها إلى المباني المجاورة، إلى أن أفاد القائد الميداني للحادث بالسيطرة على الحريق، بعد قرابة ساعة من أعمال المكافحة، من دون وقوع أي إصابات أو وفيات، ومن ثم باشرت فرق المكافحة عمليات التبريد وقامت بتسليم الموقع إلى الجهات المختصة.

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