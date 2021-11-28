حريق في بناية سكنية بأبوظبي

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

اندلع حريق، مساء أول من أمس، في بناية سكنية بشارع حمدان، مكونة من 21 طابقاً، وأدى الحريق إلى وقوع بعض حالات الاختناق، وتم إسعافها على الفور في موقع الحادث.

وكان بلاغ قد ورد إلى غرفة العمليات في تمام الساعة 10:02 مساءً، باندلاع حريق في بناية سكنية، وعلى الفور تحركت فرق هيئة أبوظبي للدفاع المدني إلى موقع الحادث، وباشرت مهامها في عملية السيطرة على الحريق وإخلاء السكان من البناية بصورة سريعة وآمنة، وتم تسليم الحادث إلى الجهات المختصة.

ودعت الهيئة إلى ضرورة الالتزام باشتراطات الوقاية والسلامة والتأكد من صيانة معدات إطفاء الحريق.

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