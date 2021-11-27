حالات اختناق في حريق بناية سكنية بأبوظبي ‎‎

المصدر: أحمد عابد - أبوظبي

سيطرت فرق هيئة أبوظبي للدفاع المدني على حريق اندلع مساء أمس، في بناية سكنية بشارع حمدان مكونة من 21 طابق، وأدى الحريق الى وقوع بعض حالات الاختناق وتم اسعافهم على الفور في موقع الحادث.

وكان قد ورد بلاغ الى غرفة العمليات في تمام الساعه 10:02 مساءًبشأن اندلاع حريق في بناية سكنية وعلى الفور تحركت فرق هئية أبوظبي للدفاع المدني الى موقع الحادث وباشرت مهامها في عملية السيطرة على الحريق واخلاء السكان من البناية بصورة سريعة وآمنه، وتم تسليم الحادث الى الجهات المختصة.

ودعت الهيئة إلى ضرورة الالتزام باشتراطات الوقاية والسلامة والتأكد من صيانة معدات إطفاء الحريق.

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