2000 درهم تعويضاً لصاحب مركبة تم مخالفتها في مواقف السكان

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

قضت محكمة أبوظبي الابتدائية، بإلزام جهة حكومية أن تؤدي لصاحب مركبة مبلغ 2000 درهم تعويضاً عن سحب مركبته من أسفل مكان سكنه رغم امتلاكه تصريح مواقف للسكان ساري المفعول.

وفي التفاصيل أقام صاحب مركبة دعوى قضائية طالب فيها بإلزام «جهة حكومية» أن تؤدي له تعويض بقيمة 30 ألف درهم مع إلزامها بالرسوم والمصروفات، مشيراً إلى أن المدعى عليها قامت بسحب مركبته من أسفل البناية دون وجه حق وعلم المدعى، وتم التواصل مع المدعى عليها للاستعلام عن المركبة أكثر من مرة إلا أن الموظفين انكروا وجود المركبة ما دفعه لإبلاغ الشرطة عن اختفاء المركبة.

وأضاف أنه تبين أن المركبة متواجدة في ساحة الحجز (مصلي العيد) وأفاد مسؤول الحجز بضرورة تسديد المخالفة على الرغم أن المركبة ليست مخالفة وأن لديها تصريح مواقف للسكن ساري الصلاحية إلا أنه تم إبلاغه بضرورة دفع المخالفة وعمل التظلم.

وخلال نظر الدعوى، حضر المدعي كما حضر ممثل من ادارة قضايا الحكومة، وقدم الحاضر عن الجهة الحكومية مذكرة أشار فيها إلى أن المراقب المعني بالتفتيش على المركبات قام بإجراء التفتيش على سيارة المدعى وتبين أن المركبة لا يوجد لديها تصريح بالوقوف في مواقف السكان وتم تحرير مخالفة وقطر المركبة إلى ساحة الحجز إلا أنه تبين لاحقا وعند حضور المدعى أن المركبة تحمل مخالف حيث وقع المعني بالتفتيش بتسجيل المخالفة على المركبة بالخطأ نظرا لقراءة حرف R بدلاً من حرف H.

من جانبها أكدت المحكمة أن الثابت من أوراق الدعوى، أن المدعي أقام الدعوى مستند في طلب التعويض عني الأضرار المادية والأدبية نظير قيام المدعى عليها بقطر مركبته لساحة مواقف وحرمانه من المركبة، على الرغم من قيامه بركن مركبته محل النزاع الماثل في الموقف المسدد عنه رسم الاشتراك إلا أن الموظف التابع للجهة المدعى عليها حرر مخالفة بمبلغ 200 درهم مبين سبب تحرير المخالفة إيقاف مركبة في مواقف والأماكن المخصصة للسكان، وتم قطرها لمكان الحجز، ما ترتب عليه إلزام المدعي بسداد قيمة المخالفة وكلفت مصروفات الغرامة ورسم قطر المركبة ورسم الحجز بقيمة 800 درهم وتم سداد مبلغ 750 درهم 25% رسم تخفيض في حالة سداد الغرامة خلال 15 يوماً.

وأشارت في حيثيات حكمها إلى أنه كان يتعين على المفتش عن تحرير المخالفة من قراءة اللوحة جيداً وأن ما بينه الحاضر عن المدعى عليها أن المدعى هو المعني بوضح لوحة مركبة واضحه وقد جاءت أقواله مرسلة في هذا الشأن دون دليل ولا يسعفه ما قدمه من صورة للمركبة والتي تم تصويرها من الأمام وكان حريا على المفتش أن ينظر إلى المركبة من جميع الجهات أي الأمام والخلف للتحقق من الرقم والرمز خصوصاً أن الأرقام جاءت متطابقة فيما عدا الحرف R أو H فكان يتعين على المفتش التابع للمدعى عليها أن يتحقق من ذلك ولا يعد ذلك عذر من وجود المسمار على حرف H حتى يتم قراءته على أنه حرف R لو تحقق من الجهة الخلفية للمركبة لما وقع في هذا الخطأ.

وأكدت المحكمة أن الخطأ ثبت من خلال ما ادلى به وكيل المدعى عليها ما أدى إلى وقع الضرر للمدعى وحرمانه من المركبة والبحث عليها وهو في أمس الحاجة إليه حتى وأن كان ليوم واحد وقد قام المدعى بسداد مصروفات دون وجه حق، وحكمت المحكمة إلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعى 2000 درهم مع إلزامها بالرسوم والمصروفات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news