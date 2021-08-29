«استئناف دبي» تشدّد عقوبة 3 نساء ورجل عذبوا خليجياً

المصدر: محمد فودة ■ دبي

شدّدت محكمة الاستئناف في دبي عقوبة عصابة تتكوّن من ثلاث نساء ورجل، احتجزوا، مع آخرين هاربين، رجلاً خليجياً، بعد إغرائه بصورة امرأة فاتنة عبر تطبيق إلكتروني، واستدراجه إلى شقة فندقية، وقاموا بتعذيبه وحرقه في مناطق حساسة عدة في جسده، بماء مغلي، حتى سببوا له عاهة مستديمة، وأجبروه على الإفصاح عن بيانات بطاقتين بنكيتين، واستولوا منه بالإكراه على نحو 2400 درهم.

وقضت محكمة الاستئناف بسجن المتهمين خمس سنوات، بالإضافة إلى الإبعاد والغرامة، بدلاً من ثلاث سنوات فقط، وفق الحكم الذي قضت به محكمة أول درجة.

وقال المجني عليه، في تحقيقات النيابة العامة، إن رسالة وردت إليه عبر تطبيق إلكتروني، من فتاة يفترض أنها من أميركا الجنوبية، وأرسلت له صورة مثيرة وعنوانها، وحينما وصل إلى المكان، وجد امرأة إفريقية، أخبرته بأن صاحبة الصورة ستحضر حالاً، وبمجرد دخوله، فوجئ برجلين وخمس نساء، شرعوا في الاعتداء عليه بالضرب، فحاول المقاومة والهرب، لكنهم حاصروه، وأحضرت إحداهن ماء ساخناً، وصبته على رجليه ومناطق حساسة في جسده، وأسقطوه، وقيدوا يديه بقطعة قماش، ثم قاموا بتصويره عارياً، وهدّدوه بالقتل إذا لم يفصح عن الرقم السري لبطاقتيه البنكيتين، وكلما قاوم عذبوه أكثر بالماء المغلي، حتى فقد القدرة على المقاومة، وأفصح عن بيانات البطاقتين.

وأضاف المجني عليه أن ثلاث نساء غادرن لسحب النقود من البطاقتين، لكنهن عدن دون أن ينجحن في ذلك، لأن الأرقام السرية غير صحيحة، وبدؤوا في تعذيبه مجدداً بطريقة أكثر قسوة، وضربوه على وجهه وعينيه، وسكبوا ماء مغلياً عليه، حتى فقد الوعي من شدة التعذيب.

وأشار إلى أنه فوجئ حينما استيقظ برجل يجلس بجانبه، فترك له هاتفه وهرب من المكان، لافتاً إلى أنه استجمع قواه حتى تمكن من النزول أسفل البناية، واتصل برجال الشرطة، وتم نقله إلى المستشفى، حيث خضع لجراحتين، من الحروق التي أصابت فخذه، وأعجزته عن المشي.

إلى ذلك تراجع المتهمون المقبوض عليهم عن أقوالهم لاحقاً أمام النيابة العامة وهيئة المحكمة، لكنها أفادت في حيثيات حكمها أن لها أن تأخذ باعتراف المتهم في أي مرحلة من مراحل الدعوى، حتى لو عدل عنه بعد ذلك، مؤكدة قناعتها بأدلة الثبوت بحق المتهمين، وقضت محكمة أول درجة بحبسهم ثلاث سنوات، لكن محكمة الاستئناف شددت الحكم، ورفعت العقوبة إلى السجن خمس سنوات.

استدراج الضحايا

قال شاهد من شرطة دبي، إنه فور تلقي البلاغ، تم تكليف فريق عمل للبحث والتحري، وتحديد مكان المتهمين، والقبض على أربعة منهم، وأقروا بارتكابهم الجريمة، مشيرين إلى أنهم دأبوا على استدراج ضحاياهم عبر «السوشيال ميديا»، وأقروا باحتجاز المجني عليه في هذه الواقعة، وتعذيبه وسرقة مبلغ 2400 درهم منه.

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