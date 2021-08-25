بالفيديو.. مكافحة حريق بمستودع بلاستيك في شارع بورسعيد بدبي

المصدر: محمد فودة - دبي

تكافح فرق الدفاع المدني بدبي حريقاً شب في مستودع للأدوات البلاستيكية في شارع بورسعيد خلف مركز القبائل التجاري، بحسب مصدر بالدفاع المدني أشار إلى أن فرق انتقلت من مركز الاختصاص مدعومة بفرق من مراكز أخرى، ولم تسجل أي إصابات بسبب الحادث، لافتاً إلى أن الدخان الكثيف المتصاعد من الحادث بسبب طبيعة المواد التي تتعرض للاحتراق وجاري عمليات المكافحة.

المكتب الإعلامي لحكومة دبي: فرق الدفاع المدني في دبي تتعامل حالياً مع حريق في مستودع للمواد البلاستيكية بمنطقة بورسعيد، من دون تسجيل أي اصابات جراء الحادث. #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/zN6ulyiWSF — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) August 25, 2021

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