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    بالفيديو.. مكافحة حريق بمستودع بلاستيك في شارع بورسعيد بدبي

    تصوير: أشوف فيرما (الإمارات اليوم).

    المصدر:
    • محمد فودة - دبي
    التاريخ:

    تكافح فرق الدفاع المدني بدبي حريقاً شب في مستودع للأدوات البلاستيكية في شارع بورسعيد خلف مركز القبائل التجاري، بحسب مصدر بالدفاع المدني أشار إلى أن فرق انتقلت من مركز الاختصاص مدعومة بفرق من مراكز أخرى، ولم تسجل أي إصابات بسبب الحادث، لافتاً إلى أن الدخان الكثيف المتصاعد من الحادث بسبب طبيعة المواد التي تتعرض للاحتراق وجاري عمليات المكافحة.

     

     

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