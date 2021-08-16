محاكمة متهم بالشروع في القتل بسبب خلاف مالي

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أحالت النيابة العامة في دبي إلى محكمة الجنايات عاملاً آسيوياً يبلغ من العمر 28 سنة بتهمة الشروع مع آخرين في قتل شخصين بأن قاما بطعنهما في أنحاء متفرقة من جسديهما بسكين قاصدين قتلهما، بعد أن حاصروا أحدهما في البداية، وحين تدخل الثاني لإنقاذه حاولوا قتله أيضاً. وقال المجني عليه الأول (موظف آسيوي) إنه كان يقف بالقرب من سوبر ماركت في منطقة القوز، وحضر أحد المتهمين وسأل عن مبلغ مالي عليه خلاف بينهما، ثم سكب عليه شاياً ساخناً، وكان معه بقية المتهمين الذين كانوا يحملون سكاكين متوسطة الحجم تستخدم في الذبح، واعتدوا عليه بها قاصدين قتله، إلى أن تدخل المجني عليه الثاني الذي حاول مساعدته، فتعرض للطعن بدوره. وأضاف أن المتهم طعنه في صدره، فيما طعنه آخر في رقبته، وثالث كان يصفعه على رقبته بشكل متكرر وبعنف، حتى سقط أرضاً متأثراً بالإصابات التي لحقت به، والتي صنف الطب الشرعي إحداها بأنها جاءت في مقتل. فيما ذكر المجني عليه الثاني أنه شاهد عدداً من الأشخاص يعتدون بعنف على المجني عليه الأول، فتدخل لسؤالهم عن سبب الاعتداء، فتحولوا إليه وباشروا الاعتداء عليه، فحاول أحدهم طعنه في رقبته بسكين كبير، لكنه تفادى الضرب، ثم طعنه في يده اليمنى، وطعنه آخر في اليسرى وفي أذنه، ثم لاذوا بالفرار.

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