اصابات بليغة لآسيوي حاول إنقاذ رجل من القتل

المصدر: محمد فودة-دبي

أحالت النيابة العامة في دبي إلى محكمة الجنايات عامل آسيوي يبلغ من العمر 28 عاماً، بتهمة الشروع مع آخرين في قتل شخصين بأن قاما بطعنهما في أنحاء متفرقة من جسديهما بسكين قاصدين قتلهما، وذلك بعد أن حاصروا أحدهما في البداية، وحين تدخل الثاني لإنقاذه حاولوا قتله كذلك.

وقال المجني عليه الأول موظف آسيوي إنه كان يقف بالقرب من سوبر ماركت في منطقة القوز وحضر أحد المتهمين وسأل عن مبلغ مالي عليه خلاف بينهما، ثم سكب عليه شاي ساخن، وكان معه بقية المتهمين الذين كانوا يحملون سكاكين متوسطة الحجم تستخدم في الذبح، واعتدوا عليه بها قاصدين قتله، إلى أن تدخل المجني عليه الثاني الذي حاول مساعدته، فتعرض للطعن بدوره.

وأضاف أن متهما طعنه في صدره، فيما طعنه آخر في رقبته وثالث كان يصفعه على رقبته بشكل متكرر وبعنف، حتى سقط أرضاً متأثراً بالإصابات التي لحقت بها، والتي صنف الطب الشرعي أحدها بأنها جاءت في مقتل.

فيما ذكر المجني عليه الثاني أنه شاهد عدد من الأشخاص يعتدون بعنف على المجني عليه الأول، فتدخل لسؤالهم عن سبب الاعتداء، فتحولوا إليه وباشروا الاعتداء عليه فحاول أحدهم طعنه في رقبته بسكين كبير لكنه تفادى الضرب، ثم طعنه في يده اليمنى وطعنه آخر في اليسرى وفي أذنه، ثم لاذوا بالفرار.

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