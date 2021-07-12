بلدية خورفكان تخالف 13 منشأة لعدم الالتزام بإجراءات «كورونا»

المصدر: سمية الحمادي ■ خورفكان

سجلت بلدية خورفكان 13 مخالفة، ووجهت تنبيهات إلى 25 منشأة تجميلية، وصالونات نسائية ورجالية، ومنشآت غذائية وصحية، غير ملتزمة بالبنود الصادرة في التعاميم الخاصة بالالتزام بالإجراءات الاحترازية المفروضة عليها للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكدت البلدية أن مفتشيها بقسم الصحة العامة، شعبة الرقابة الصحية، راقبوا الالتزام بالإجراءات الاحترازية في 560 موقعاً متمثلاً في الصالونات الرجالية والنسائية، ومراكز تجميلية، ومنشآت غذائية وصحية بخورفكان، خلال الأشهر الثلاثة الفائتة، بالتعاون مع الشرطة المجتمعية بخورفكان، ودائرة التنمية الاقتصادية فرع خورفكان، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وذلك للتأكد من التزامها بالإجراءات الاحترازية، وفحص «PCR» لغير المطعمين بلقاح «كورونا»، وتطبيق نظام التباعد الاجتماعي، والتزام العاملين بأخذ لقاح ضد «كورونا».

وأسفرت الحملات التفتيشية المفاجئة على المنشآت عن مخالفة 13 منشأة تجميلية وصالونات نسائية ومنشآت غذائية وصحية غير ملتزمة، إضافة إلى تنبيه 25 أخرى، مؤكدة على التزام المنشآت بواقع 90%.

وشددت البلدية على ضرورة الالتزام بالتدابير الاحترازية الخاصة بالتباعد الجسدي، والفصل بين مواقع الانتظار، مشيرةً إلى أنها تحرص على تكثيف جهودها من خلال مراقبة الصالونات والمنشآت الغذائية والصحية، للتأكد من التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأكدت أن الحملات هدفها التأكد من أخذ لقاح «كوفيد-19»، ومتابعة مدى التزام المحال الغذائية بتطبيق جميع التدابير الاحترازية للحد من انتشار «كورونا»، فضلاً عن استيفائها المعايير والشروط الصحية، حفاظاً على صحة وسلامة أفراد المجتمع. وأسهمت الأقسام المعنية بالبلدية في الحد من تفشي الجائحة بوضع ضوابط صحية وقائية للمنشآت منذ بدء الجائحة، يتم تحديثها باستمرار، وبما يتوافق مع التوجيهات الحكومية الصادرة بهذا الخصوص.

• التزام 90% من المنشآت بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة لمكافحة «كورونا».

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