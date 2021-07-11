خليجي يهدد صبياً بمقاطع فيديو خادشة للحياء

المصدر: أمين الجمال - دبي

أحالت النيابة العامة في دبي، خليجياً (31 سنة)، إلى محكمة الجنايات بتهمة محاولة إجبار صبي (17 سنة) على تصوير نفسه عارياً، وتهديده عبر «تليجرام»، بنشر مقاطع فيديو وصور له خادشة للحياء.

وأفاد المجني عليه في تحقيقات النيابة، بأن المتهم تواصل معه عبر منصة التواصل الاجتماعي «تليجرام»، وذلك بعد خروجه من السجن، قبل شهر رمضان الماضي، مشيراً إلى أنه أقيم بينهما حديث مطول حول كثير من الأمور.

وأضاف أنه فوجئ بعد أيام من المحادثة بينهما عبر «تليجرام»، بطلب غريب من المتهم، وهو تصوير المجني عليه نفسه عارياً وإرسال الصور له.

وذكر المجني عليه أنه قابل طلب المتهم بالرفض، فهدده الأخير بإرسال صور قديمة له، يظهر فيها عارياً من ملابسه تماماً، إلى أقاربه ومعارفه وأصدقائه، لافتاً إلى أن المتهم استغل قبل أربع سنوات من الواقعة، صغر سنه وطلب منه (المجني عليه) إرسال هذه الصور له.

وأكد المجني عليه أن تهديد المتهم ترك أثراً في نفسه، حيث شعر بالخوف من نشرها، ومن ثم أبلغ المجني عليه شقيقه بالواقعة، والذي فتح بدوره بلاغاً ضد المتهم لدى الشرطة.

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