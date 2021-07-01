إغلاق 25 موقع الكتروني لترويج المخدرات العام الماضي برأس الخيمة

المصدر: مصباح أمين-رأس الخيمة

كشف رئيس قسم عمليات مكافحة المخدرات في شرطة رأس الخيمة، الرائد عبد الناصر الشيراوي، عن إغلاق الإدارة وبالتعاون مع الجهات المختصة 25 موقعاً الكترونياً لترويج المخدرات، إذ صار الأسلوب الجديد المتبع الذي يلجأ إليه المروجون للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة واسقاط أفراد المجتمع في الإدمان، ولفت إلى أن ذلك يتطلب من الجمهور التواصل مع ادارات مكافحة المخدرات بالدولة وتقديم كافة المعلومات المتوافرة والمتعلقة.

وأوضح، خلال استضافته في الحلقة السابعة من برنامج العين الساهرة الذي تنظمه إدارة الإعلام والعلاقات العامة في شرطة رأس الخيمة بالتعاون مع المكتب الاعلامي الحكومي، أن 60 % من الأهالي الذين تقدموا طواعية لعلاج أبنائهم من الإدمان فضلوا التوجه للعلاج المباشر لدى المؤسسات الصحية المختصة فيما فضلت أسر 40% من أسر ضحايا الإدمان علاجهم تحت اشراف إدارة مكافحة المخدرات في رأس الخيمة.

وأضاف أن المخدرات تترك آثارها الصحية والنفسية الوخيمة على المتعاطين لما تسببه من إفراط في النشاط دون وعي، مؤكدا أن جرائم المخدرات بكافة أنواعها من تعاطٍ وتهريب وترويج تتطلب جهوداً جبارة للتصدي لها والضرب بيد من حديد على من يحاولون المساس بأمن واستقرار الوطن واقتصاده ويهددون سلامة أفراده.

وأشار إلى أن الجهود التوعوية والتثقيفية التي تقوم بها إدارة مكافحة المخدرات بالتعاون والتنسيق مع الإدارات الأخرى في شرطة رأس الخيمة ساهمت بشكل جيد في رفع مستوى الوعي الجماهيري من مخاطر المخدرات، وأنه يجب الأسر وأولياء الأمور التعاون مع الجهات الشرطية المختصة للحفاظ على سلامة أبنائهم وحمايتهم من السقوط في وحل الإدمان على المواد المخدرة أو الاتجار بها.

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