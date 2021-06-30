«دفاع مدني» أبوظبي تسيطر على حريق في مستودع إلكترونيات

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

شبّ حريق في مستودع للإلكترونيات في منطقة مصفح الصناعية، وتمكنت فرق هيئة أبوظبي للدفاع المدني من السيطرة على الحريق، من دون وقوع أي إصابات بشرية.

وكانت فرق الإطفاء والإسعاف تلقت بلاغاً من غرفة عمليات الهيئة، في نحو الساعة 4:56 مساء أول من أمس، يفيد بنشوب الحريق، وعلى الفور تحركت إلى موقع الحادث، وتمت السيطرة على الحريق.

وأشارت الهيئة إلى أنه تم تسليم الموقع إلى الجهات المختصة للتحقيق في أسبابه والأضرار الناجمة عنه، ودعت الهيئة إلى ضرورة الالتزام باشتراطات السلامة والوقاية في المباني السكنية والتجارية ومختلف المنشآت، والحرص دوماً على إفساح الطريق لآليات الدفاع المدني ومركبات الإسعاف والإنقاذ، لضمان عدم تأخير وصولها إلى مواقع الحوادث، وعدم التجمهر أثناء حوادث الحريق تعزيزاً للسلامة.

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