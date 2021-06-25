فتاة تتهم شاباً بالاعتداء على خصوصيتها وتقليل فرصها في الزواج

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

اعتدى شاب (خليجي) على حرمة الحياة الخاصة لفتاة (خليجية) ونشر صورها عبر برنامج (سناب شات)، بعد أن أعطته رقم المرور لحسابها دون أن تفكر في عواقب ذلك، وقضت محكمة مدني كلي في رأس الخيمة، بإلزام الشاب بأن يؤدي إلى الفتاة 7464 درهماً تعويضاً عما لحقها من ضرر مادي وأدبي، وألزمته بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.

وكانت النيابة العامة في رأس الخيمة، أحالت المتهم إلى المحكمة الجزائية بتهمة التعدي على حرمة حياتها الخاصة ونشر صورها باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات، واستغلال أجهزة الاتصالات في إيذاء مشاعرها لغرض غير مشروع، وقضت محكمة الجزاء بتغريم المتهم 5000 درهم.

وتفصيلاً، أقامت فتاة دعوى أفادت فيها بأن شاب اعتدى على حرمة حياتها الخاصة ونشر صورها عبر سناب شات، ما أصابها بأضرار مادية نتيجة نشر صورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وأكدت المحكمة في منطوق الحكم، أن الثابت في تحقيقات النيابة العامة أن الشاب اعترف بدخوله برنامج سناب شات الخاص بالفتاة بعدما اعطته كلمة المرور، كما تبين من محضر البحث والتحري وجود صور خاصة بالفتاة في البرنامج، لافتة إلى أن المحكمة ترى ثبوت خطأ الشاب لأنه دخل عبر إحدى وسائل تقنية المعلومات حساب الفتاة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وتمت إدانته من المحكمة الجزائية بذلك.

وأوضحت أن الفتاة لحقها ضرر مادي تمثل في بذلها رسوم تصوير ملف القضية ومتابعتها وفق ما هو باثت بالإيصالات المرفقة بالدعوى وتقدر المحكمة قيمة الضرر المادي بقيمة 464 درهماً.

وأضافت أن دخول الشاب حساب الفتاة عبر برنامج (سناب شات) والاطلاع على صورها والاحتفاظ بها انتهاك لخصوصيتها وتعدي عليها بما يجعل الضرر الأدبي الذي لحقها ثابت لما شهرت به من حزن وخوف من إمكانية نشر صورها واستغلالها في أغراض أخرى، وتقدره المحكمة بقيمة 7000 درهم، وقضت المحكمة بإلزام الشاب بأن يؤدي للفتاة 7464 درهماً تعويضاً عما لحقها من ضرر مادي وأدبي، وألزمته بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.

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