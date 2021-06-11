لص يقع في شر أعماله

المصدر: محمد فودة - دبي

لم يضيع عامل آسيوي الفرصة حين وجد لصاً سبق أن سرقه بالإكراه مع آخرين هاربين، وذلك بعد أن تم الإمساك به أثناء محاولة تكرار جريمته وأبلغ الشرطة التي قبضت عليه وأحالته إلى النيابة العامة ومنها إلى محكمة الجنايات التي باشرت محاكمته.

وقال المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة إنه خرج من مقر سكنه في منطقة اختصاص مركز شرطة جبل علي وسار وحيداً في الطريق، وفوجئ بأربعة أشخاص (إفارقة) يحيطون به بينهم المتهم، ووضع أحدهم سكيناً على رقبته فيما شل البقية حركته وسرقوا منه مبلغ 1600 درهما، ثم لاذوا بالفرار، فأبلغ الشرطة عن الواقعة.

وأضاف أنه بعد ثلاثة أيام من الواقعة، حاول اللص سرق شخص آسيوي بالطريقة ذاتها، لكن تصدى له أصدقاء الرجل وأمسكوا به، فتعرف عليه على الفور وأبلغ الشرطة بأنه شارك في عملية سرقته، فتم القبض عليه، وعرضه في طابور تشخيص فتعرف عليه.

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