بالفيديو..السيطرة على حريق في "سوق الجمعة" بالفجيرة

المصدر: سمية الحمادي - الفجيرة

تمكنت فرق الإطفاء في إدارة الدفاع المدني بالفجيرة من السيطرة على حريق اندلع في احد المحلات التجارية في سوق الجمعة في مسافي التابعة لإمارة الفجيرة ، وقال مدير إدارة الدفاع المدني في الفجيرة العميد علي عبيد الطنيجي إن غرفة العمليات تلقت الساعة الواحدة و 53 صباحا بلاغا يفيد باندلاع حريق في سوق الجمعة.

واكد انه فور تلقي البلاغ تم إرسال سيارة مستجيب أول من مركز مسافي وعند الوصول تبين اندلاع الحريق محل بيع الاشتال و الفخاريات و العاب الاطفال في سوق الجمعة ، كما تم الاستعانة بمركز المنامة التابع للإدارة العامة للدفاع المدني عجمان ، بالإضافة إلى سيارات من مركز الإدارة التابع الفجيرة.

و تمت محاصرة الحريق ومنع امتداده لباقي المحلات الاخرى ، حيث ان المحل كان يضم مواد قابلة للاشتعال مثل المنسوجات والسجاد والاثاث ، و تم بنجاح اخماد الحريق الذي اسفر عن خسائر مادية دون وجود اية إصابات.

تمكنت فرق الإطفاء في إدارة الدفاع المدني بالفجيرة من السيطرة على حريق اندلع في ثلاثة محال بسوق الجمعة في مسافي التابعة لإمارة الفجيرة، وتمكنت "الإمارات اليوم" من الحصول على معلومات أولية تفيد بإن غرفة العمليات تلقت في ساعة الواحدة صباحاً بلاغا يفيد باندلاع حريق في سوق الجمعة. pic.twitter.com/zyVroo6CR7 — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) June 10, 2021

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