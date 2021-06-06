الدفاع المدني بدبي يسيطر على حريق متطور بمستودع مواد سريع الاشتعال

المصدر: محمد فودة - دبي

سيطرت فرق ووحدات الدفاع المدني بدبي على حريق بمستودع مواد قابلة للاشتعال في منطقة القوز الصناعية.

وتفصيلًا، تلقت غرفة عمليات الدفاع المدني بدبي بلاغاً في الساعة 11:09 من صباح اليوم الأحد بوجود حادث حريق في منطقة القوز الصناعية>

وعلى الفور تحرك مركز إطفاء وإنقاذ القوز كجهة اختصاص ومستجيب أول ، وعند الوصول في الساعة 11:13 تبين إن الحادث في مستودع لمواد قابلة للاشتعال لتباشر فرق ووحدات الدفاع المدني تنفيذ عمليات الإطفاء ومكافحة الحريق، وفي الساعة 11:16 أفاد قائد القائد الميداني بأن الحادث متطور ، وعليه تم تحريك مركزي البرشاء وشهداء الإمارات للقيام بعمليات الدعم والإسناد الإضافية ،وتمكنت الفرق المعنية من السيطرة على الحادث في الساعة 12.40 دقيقة دون تسجيل أي إصابات أو وفيات وشرعت مباشرة في عمليات التبريد.

الدفاع المدني في دبي يكافح حريقاً بمواد سريعة الاشتعال بالقوز الصناعية. #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/NS0wcVjh0x — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) June 6, 2021

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